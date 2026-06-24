Escocia vs Brasil: horario, canal, transmisión cómo y dónde ver el partido del Mundial 2026

Escocia vs Brasil Partido decisivo en el grupo C (EFE)

Escocia y Brasil se enfrentan en el último partido de la tercera jornada para el Grupo C. Conoce cuándo y dónde verlo.

¿Cuándo será el partido entre Escocia y Brasil?

El juego entre el Ejército de Tartán y la Canarinha se dará en el Miami Stadium este 24 de junio a las 18:00 horas (centro de México).

Hoy será la primera vez en este Mundial 2026 que dos equipos se enfrentan a la misma hora, puesto que también veremos a Marruecos disputando a Haití simultáneamente. Lo mismo se verá en el grupo A, cuando Corea del Sur se enfrente a Sudáfrica y México dispute contra República Checa a las 19:00 horas.

Se trata de un partido decisivo, ya que si Brasil pierde ante Escocia, la selección escocesa aseguraría su pase a dieciseisavos e incluso el primer lugar del grupo en caso de que Marruecos no asegure cuatro goles por encima de Haití. Si empatan el partido, aseguran su lugar en la próxima fase de 32 y, si Marruecos pierde ante Haití, el primer lugar del grupo. Si pierde contra Escocia existe la posibilidad de que quede en tercero en caso de que Marruecos pierda contra Haití, con 4 puntos.

Quien quede primero en el grupo se enfrentará al segundo del Grupo F y el segundo jugará ante el primero de dicho grupo.

¿Dónde ver el partido entre Escocia y Brasil?

El partido entre Escocia y Brasil se podrá sintonizar a través de la plataforma de streaming ViX, con el Pase Mundial 2026.