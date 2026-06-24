¿Cómo se clasificarán los mejores terceros del Mundial 2026? FIFA explica los criterios de desempate

Mejores terceros lugares El camino en la ronda de eliminación tendrá a los ocho mejores terceros lugares de la competencia, lo que incrementa las variantes de enfrentamientos directos.

A partir de este 24 de junio y hasta el próximo sábado 27 se definirá la fase de grupos de este Mundial 2026. El nuevo formato de la competencia con 48 equipos tendrá por primera ocasión a algunos terceros lugares de grupos, contrario a lo que ocurrirá en años anteriores en los que sólo el primer y el segundo puesto de cada sector avanzaba a la ronda de eliminación directa. Ahora, te decimos lo que tienes que saber para calcular qué países podrían llegar a los dieciseisavos de final.

¿Cuántos terceros lugares clasifican a dieciseisavos de final del Mundial 2026?

Uno de los puntos más comentados sobre esta Copa del Mundo fue que la ampliación de cupos, también tendría una ronda de eliminación extra comenzando en dieciseisavos de final. De esta manera, más equipos llegan con posibilidades de continuar su camino en este torneo, por lo que algunos tendrán que esperar hasta los últimos partidos para conocer su destino.

En la primera ronda de eliminación, estarán compitiendo 32 selecciones de la siguiente manera:

12 líderes de grupo

12 segundos lugares

8 terceros lugares

¿Cómo se acomodarán los mejores terceros lugares?

Este acomodo dejará fuera a cuatro terceros lugares este próximo y podría haber múltiples cambios en los próximos días. Por eso, la FIFA publicó de nueva cuenta cuáles serán los criterios de desempate para acomodar a estas selecciones y determinar cuáles avanzarán a la ronda de dieciseisavos de final.

Los criterios de acomodo y desempate serán los siguientes:

Mayor cantidad de puntos

Mejor diferencia de goles

Mayor cantidad de goles anotados

Fair-Play (menor cantidad de tarjetas amarillas y rojas)

Ranking FIFA

¿Contra quién jugarán los mejores terceros lugares del Mundial 2026?

En total, los ocho mejores terceros se distribuyen en ocho plazas específicas del cuadro de dieciseisavos. Por ejemplo, uno de ellos jugará contra el líder del Grupo E, otro contra el líder del Grupo I, otro contra el líder del Grupo G y así sucesivamente. La asignación exacta depende de qué grupos terminen aportando a esos ocho terceros clasificados.

Tercero de los grupos A/B/C/D/F vs líder del Grupo E. (Alemania)

Tercero de los grupos C/D/F/G/H vs líder del Grupo I.

Tercero de los grupos C/E/F/H/I vs líder del Grupo A (México)

Tercero de los grupos E/H/I/J/K vs líder del Grupo L.

Tercero de los grupos A/E/H/I/J vs líder del Grupo G.

Tercero de los grupos B/E/F/I/J vs líder del Grupo D (Estados Unidos)

Tercero de los grupos E/F/G/I/J vs líder del Grupo B (Suiza)

El acomodo final se conocerá el próximo sábado 27 de junio cuando concluya la tercera jornada de la fase de grupos.