Omar Morales, entre los jugadores a seguir en el Blue Cross and Blue Shield of Kansas

De gira por Norteamérica. Omar Morales único sobreviviente mexicano en el PGA Tour Américas. (FMG)

El PGA Tour Américas inicia esta semana su gira por Norteamérica después de seis paradas en Latinoamérica iniciando con el Blue Cross and Blue Shield of Kansas Wichita Open a jugarse del 25 al 28 de junio. En el field de los 156 jugadores destaca Omar Morales, único mexicano en la competencia.

El golfista poblano que compite en su primera temporada como profesional destaca entre los seis jugadores a seguir esta semana. Morales inició la temporada con dos cortes fallados, pero ha tomado impulso con tres Top 25 consecutivos que lo colocan como el mejor latinoamericano de la lista de puntos, en la ocupa el puesto 24.

Sus últimas dos semanas en el Tour han sido particularmente buenas, con un quinto lugar en el Mexico Championship y un empate en la novena casilla del Inter Rapidísimo Golf Championship.

En el torneo que se jugará Crestview Country Club en Kansas, el field da cabida a la nueva generación de jugadores del ranking de PGA Tour University, con aquellos que finalizaron entre los puestos 11 y 25 del ranking 202. También se suma el Jugador del Año de la II División de la NCAA y se extienden a ocho los cupos disponibles en las clasificaciones de los lunes.

Álvaro Ortiz, por otro Top 10 en KFT

Un torneo más del Korn Ferry Tour se juega desde mañana en Springfield con el Memorial Health Championship, que solo contará con la presencia mexicana de Álvaro Ortiz en su field.

El tapatío que lleva una victoria en la gira buscará su tercer Top 10 de la temporada en el Panther Creek Country Club para seguir sumando puntos en su carrera a obtener su tarjeta al PGA Tour.

De momento Ortiz de 30 años ocupa el sitio 13 en la lista de puntos, al final de la campaña solo los 20 mejores de la clasificación anual obtendrán su tarjeta al PGA Tour y el mexicano intentará no bajar la guardia en Springfield.