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La Selección Mexicana ya está clasificada a los 16vos de Final tras sumar 6 puntos.

México vs. Chequia: Ve aquí los detalles del partido del Tri ¡EN VIVO!

Por Redacción Crónica
Estadio Azteca El Estadio Azteca luce esplendoroso para el partido de México vs. Chequia. (EFE)

19:37 hrs: Israel Reyes intentó una chilena, el balón se va por un lado. México comienza a apretar.

Así sonó el Himno Nacional Mexicano.

19:35 hrs: México y Chequia se enfrascan en media cancha, no hay llegadas de peligro y el Azteca grita por un gol.

19:28 hrs: Visinsky otra vez llega con peligro, se quita a Jorge Sánchez y México sufre tras la pausa.

19:25 hrs: Hay pausa de hidratación.

19:20 hrs: Hay indicaciones del Vasco Aguirre en la banda México se ve desordenado.

Así se salva México del primero de Chequia.

19:10 hrs: Memote acaba de perderse una clara, en vez de tirar solo, mandda centro que corta la defensa.

19:08 hrs: ¡Se salva México! Visinsky la falla solo y Chequia tenía el primero.

19:00 hrs: ¡Inicia el partido!

El Tri hoy confía en sacar el triunfo sí o sí.

Esta es la alineación confirmada para el partido.

Este es el jersey que usará hoy el Tri ante Chequia.

El Tri ya se encuentra listo, además, hay algunas sorpresas en la alineación ya que no estará Memo Ochoa y en la delantera también hay variantes.

La Selección Mexicana juega su tercer y último juego ante Chequia, un rival Europeo que lo pondrá a prueba debido a sus jugadores de gran estatura y experiencia en Ligas del Viejo Continente.

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