México vs. Chequia: Ve aquí los detalles del partido del Tri ¡EN VIVO!

Estadio Azteca El Estadio Azteca luce esplendoroso para el partido de México vs. Chequia. (EFE)

19:37 hrs: Israel Reyes intentó una chilena, el balón se va por un lado. México comienza a apretar.

Así sonó el Himno Nacional Mexicano.

19:35 hrs: México y Chequia se enfrascan en media cancha, no hay llegadas de peligro y el Azteca grita por un gol.

19:28 hrs: Visinsky otra vez llega con peligro, se quita a Jorge Sánchez y México sufre tras la pausa.

19:25 hrs: Hay pausa de hidratación.

19:20 hrs: Hay indicaciones del Vasco Aguirre en la banda México se ve desordenado.

Así se salva México del primero de Chequia.

¡AY NANITA! SE SALVÓ MÉXICO 😨



Por poco cae el gol de los checos, pero el balón pasó por un costado



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19:10 hrs: Memote acaba de perderse una clara, en vez de tirar solo, mandda centro que corta la defensa.

19:08 hrs: ¡Se salva México! Visinsky la falla solo y Chequia tenía el primero.

19:00 hrs: ¡Inicia el partido!

El Tri hoy confía en sacar el triunfo sí o sí.

Llegando al templo del futbol. ✨



Una nueva noche mundialista está por comenzar. 🙌#SomosMéxico pic.twitter.com/qNRukh0KaE — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 25, 2026

Esta es la alineación confirmada para el partido.

#Alineación confirmada para nuestro tercer juego en la Copa del Mundo. ✅



Once en la cancha, pero millones junto a ellos dándolo todo por nuestro país. 🙌#SomosMéxico pic.twitter.com/tm433m0uP0 — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 24, 2026

Este es el jersey que usará hoy el Tri ante Chequia.

#ElJerseyDeJuego que usaremos hoy está listo.



¡Todos de blanco y portando el escudo con mucho orgullo! 🫡 #SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/ahztQ4ayf2 — Selección Nacional (@miseleccionmx) June 24, 2026

El Tri ya se encuentra listo, además, hay algunas sorpresas en la alineación ya que no estará Memo Ochoa y en la delantera también hay variantes.

La Selección Mexicana juega su tercer y último juego ante Chequia, un rival Europeo que lo pondrá a prueba debido a sus jugadores de gran estatura y experiencia en Ligas del Viejo Continente.