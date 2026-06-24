México vs. Chequia: Ve aquí los detalles del partido del Tri ¡EN VIVO!

19:37 hrs: Israel Reyes intentó una chilena, el balón se va por un lado. México comienza a apretar.
Así sonó el Himno Nacional Mexicano.
El himno nacional mexicano desde el estadio Ciudad de México 🇲🇽🔥🤩— TUDN MEX (@TUDNMEX) June 25, 2026
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19:35 hrs: México y Chequia se enfrascan en media cancha, no hay llegadas de peligro y el Azteca grita por un gol.
19:28 hrs: Visinsky otra vez llega con peligro, se quita a Jorge Sánchez y México sufre tras la pausa.
19:25 hrs: Hay pausa de hidratación.
19:20 hrs: Hay indicaciones del Vasco Aguirre en la banda México se ve desordenado.
Así se salva México del primero de Chequia.
¡AY NANITA! SE SALVÓ MÉXICO 😨— TUDN MEX (@TUDNMEX) June 25, 2026
Por poco cae el gol de los checos, pero el balón pasó por un costado
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19:10 hrs: Memote acaba de perderse una clara, en vez de tirar solo, mandda centro que corta la defensa.
19:08 hrs: ¡Se salva México! Visinsky la falla solo y Chequia tenía el primero.
19:00 hrs: ¡Inicia el partido!
El Tri hoy confía en sacar el triunfo sí o sí.
Llegando al templo del futbol. ✨— Selección Nacional (@miseleccionmx) June 25, 2026
Una nueva noche mundialista está por comenzar. 🙌#SomosMéxico pic.twitter.com/qNRukh0KaE
Esta es la alineación confirmada para el partido.
#Alineación confirmada para nuestro tercer juego en la Copa del Mundo. ✅— Selección Nacional (@miseleccionmx) June 24, 2026
Once en la cancha, pero millones junto a ellos dándolo todo por nuestro país. 🙌#SomosMéxico pic.twitter.com/tm433m0uP0
Este es el jersey que usará hoy el Tri ante Chequia.
#ElJerseyDeJuego que usaremos hoy está listo.— Selección Nacional (@miseleccionmx) June 24, 2026
¡Todos de blanco y portando el escudo con mucho orgullo! 🫡 #SomosMéxico 🇲🇽 pic.twitter.com/ahztQ4ayf2
El Tri ya se encuentra listo, además, hay algunas sorpresas en la alineación ya que no estará Memo Ochoa y en la delantera también hay variantes.
La Selección Mexicana juega su tercer y último juego ante Chequia, un rival Europeo que lo pondrá a prueba debido a sus jugadores de gran estatura y experiencia en Ligas del Viejo Continente.