Federico Viñas regresaría al América? Esto sabemos de la oferta que hicieron al jugador

Federico Viñas Viñas y su representante ya tienen trazado su futuro tras el Mundial 2026. (EFE)

Un viejo conocido de la Liga MX, Federico Viñas, es parte de la Selección de Uruguay en el Mundial 2026 y el ex jugador de América tiene una oferta en puerta, aunque al parecer su destino no estaría en México.

¿Por qué Federico Viñas regresaría al América?

Para el Apertura 2026, América quiere reforzar la delantera, ya que Henry Martín está en declive y no hay otro referente, por lo que Federico Viñas no caería nada mal al cuadro de las Águilas si es que quiere regresar al futbol mexicano.

Además, Almada, quien es nuevo DT de América, dirigió a Viñas en el Real Oviedo, por lo que conoce su juego. Para el América, el elemento jugó del 2019 al 2023.

¿Federico Viñas regresará a jugar con el América de México?

De acuerdo con el diario Récord, Federico Viñas quiere permanecer en el futbol de Europa, pero una oferta atractiva también le haría voltear de nueva cuenta a México.

Además, de acuerdo al trascendido, ya hay oferta por Viñas del futbol europeo, la cual tendría desde antes de iniciar el Mundial 2026, por lo que analiza su futuro lejos de algún equipo de la Liga MX.

Ahora, Viñas deberá estar concentrado en el Mundial 2026, donde una buena actuación le hará subir sus bonos y pretensiones económicas a largo plazo, por lo que buscará ser una máquina de goles en los siguientes partidos.

Por otra parte, Federico Viñas termina préstamo con Real Oviedo y apunta a seguir en España, pero los derechos federativos del jugador aún le pertenecen a León.

Viñas termina contrato con León en los próximos años

Ante esto, en primera instancia Federico Viñas debería regresar con el León, pero sus representantes trabajan para que su futuro sea en Europa.

Además, en diciembre de 2027 se termina la relación con el León, por lo que el cuadro de los Panzas Verdes ya quiere escuchar ofertas por el jugador.