¿Quién juega hoy? Partidos del Mundial 2026 este miércoles 24 de junio Comienza la recta final rumbo a los 16avos de final; conoce cuáles son los partidos del Mundial 2026 de hoy (EFE)

Comienza la recta final rumbo a la siguiente fase del Mundial 2026, donde este miércoles se definirán las posiciones finales de los grupos A y B, rumbo a los 16avos de final; conoce quiénes juegan hoy 24 de junio.

La jornada de este miércoles 24 de junio tendrá 6 partidos del Mundial 2026, donde jugarán los grupos A, B y C, siendo el partido de la Selección Mexicana uno de los más esperados.

Partidos del Mundial 2026 hoy miércoles 24 de junio: Agenda completa

Grupo B: Suiza vs. Canadá

Estadio Vancouver, Canadá

13:00 horas (tiempo del centro de México)

Grupo B: Bosnia vs. Herzegovina

Estadio Seattle, Estados Unidos

13:00 horas (tiempo del centro de México)

Grupo C: Marruecos vs. Haití

Estadio Atlanta, Estados Unidos

16:00 horas (tiempo del centro de México)

Grupo C: Escocia vs. Brasil

Estadio Miami, Estados Unidos

16:00 horas (tiempo del centro de México)

Grupo A: Sudáfrica vs. Corea del Sur

Estadio Monterrey, México

19:00 horas (tiempo del centro de México)

Grupo A: Chequia vs. México

Estadio Ciudad de México, México

19:00 horas (tiempo del centro de México)

Recuerda que el partido de esta tarde de México vs. Chequia se transmitirá en el FIFA Fan Fest de la CDMX, así como en televisión abierta.