¿Quién juega hoy? Partidos del Mundial 2026 este miércoles 24 de junio

Comienza la recta final rumbo a la siguiente fase del Mundial 2026, donde este miércoles se definirán las posiciones finales de los grupos A y B, rumbo a los 16avos de final; conoce quiénes juegan hoy 24 de junio.
La jornada de este miércoles 24 de junio tendrá 6 partidos del Mundial 2026, donde jugarán los grupos A, B y C, siendo el partido de la Selección Mexicana uno de los más esperados.
Partidos del Mundial 2026 hoy miércoles 24 de junio: Agenda completa
Grupo B: Suiza vs. Canadá
- Estadio Vancouver, Canadá
- 13:00 horas (tiempo del centro de México)
Grupo B: Bosnia vs. Herzegovina
- Estadio Seattle, Estados Unidos
- 13:00 horas (tiempo del centro de México)
Grupo C: Marruecos vs. Haití
- Estadio Atlanta, Estados Unidos
- 16:00 horas (tiempo del centro de México)
Grupo C: Escocia vs. Brasil
- Estadio Miami, Estados Unidos
- 16:00 horas (tiempo del centro de México)
Grupo A: Sudáfrica vs. Corea del Sur
- Estadio Monterrey, México
- 19:00 horas (tiempo del centro de México)
Grupo A: Chequia vs. México
- Estadio Ciudad de México, México
- 19:00 horas (tiempo del centro de México)
Recuerda que el partido de esta tarde de México vs. Chequia se transmitirá en el FIFA Fan Fest de la CDMX, así como en televisión abierta.