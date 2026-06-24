México vs Chequia: pronóstico, análisis y posibles alineaciones del partido

México vs Chequia | Mundial 2026 Ambos equipos cerrarán la jornada de este 24 de junio y concluirán con la fase de Grupos en el sector A en la cancha del Estadio Azteca.

La Selección Mexicana disputa este miércoles 24 de junio su tercer y último partido de la fase de grupos en una situación inédita tras haber asegurado el primer lugar del Grupo A. El equipo nacional tendrá un “partido de preparación” en lo que será su duelo de dieciseisavos de final en la cancha del Estadio Ciudad de México con la opción de rotar a la plantilla o darle continuidad al cuadro inicial. Sus rivales necesitan una victoria forzosamente para poder aspirar aunque sea a ser uno delos mejores terceros lugares del torneo y continuar su camino en la eliminatoria.

Después de sus dos primeros partidos, México se convirtió en el primer equipo en asegurar su lugar en la siguiente ronda. El nuevo criterio de desempate de los enfrentamientos directos beneficia al Tricolor para ya tener su lugar seguro en las eliminatorias pase lo que pase esta noche. Esta situación inédita ha despertado la intriga sobre si Javier Aguirre hará cambios radicales en la alineación titular como en el esquema de juego, algo que el estratega mexicano dijo que definirá en el último minuto y evitó dar detalles a los medios de comunicación. A pesar de esto, el resultado influye directamente en quién será el rival del cuadro nacional, pues en caso de una derrota, la siguiente prueba podría dificultarse considerablemente.

Pronóstico del México vs Chequia | Mundial 2026, Grupo A

De acuerdo con sitios especializados de análisis y estadística, las probabilidades de resultado aparecen de la siguiente manera:

Triunfo de México: 49.6%

49.6% Empate: 24.8%

24.8% Triunfo de Chequia: 25.6%

Análisis del México vs Chequia | Mundial 2026, Grupo A

En esta Copa del Mundo, el equipo de Javier Aguirre parece estar consolidando el trabajo del entrenador mexicano, quien ha priorizado la solidez defensiva por encima de cualquier otro aspecto del juego. A pesar de las críticas, el equipo Tricolor es uno de los pocos equipos que todavía no ha recibido gol en contra, se mantiene con paso perfecto y también invicto en este 2026 tomando en cuenta también los partidos oficiales de preparación que hubo rumbo a este torneo.

Durante el partido contra Corea del Sur, ‘El Vasco’ realizó ajustes al parado táctico, pasando de un 4-3-3 a un 4-2-3-1 con Luis Romo y Erick Lira en la contención. Pero la eficiencia defensiva no tuvo que ver únicamente con este cambio, sino que jugadores como Roberto Alvarado y Julián Quiñones mostraron su compromiso con la fase defensiva del juego, ayudando constantemente a sus respectivos laterales para contrarrestar al equipo asiático.

Sin embargo, la gran duda de la afición y especialistas se mantiene en el posible 11 inicial con el que saldrá esta noche a la cancha del Estadio Azteca. El estratega ha evitado dar detalles a los medios de información, pero las especulaciones sobre si habrá cambios importantes en el 11 de arranque, incluyendo al portero han estado rondando durante estos días. Las dudas más grandes están de nueva cuenta en el medio campo con jugadores como Álvaro Fidalgo y Gilberto Mora a la expectativa de iniciar el encuentro.

Por su parte, Chequia ya no tiene ningún margen de error. El equipo europeo que llegó al Mundial a través del repechaje ha dejado escapar la ventaja en dos ocasiones ya este torneo. Los dirigidos por Miroslav Koubek ya no tienen margen de error y necesitan sí o sí un triunfo en el duelo de esta noche para no quedar matemáticamente eliminados. La fortaleza de este equipo se encuentra en el balón parado, donde han conseguido generar sus ocasiones de gol más importantes durante el torneo.

Posibles alineaciones del México vs Chequia

México: Guillermo Ochoa, Mateo Chávez, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jorge Sánchez, Obed Vargas, Luis Romo, Álvaro Fidalgo, Orbelín Pineda, César Huerta, Santiago Giménez

Chequia: Matej Kovar, Ladislav Krejci, Tomás Holes, Robin Hranác, Alexandr Sojka, Lukás Cerv, Vladimír Darida, Michal Sadílek, Vladimír Coufal, Adam Hlozek, Patrik Schick