Tadej Pogacar pospone entrenamientos para el Tour de Francia por un contratiempo

Previo al Tour de Francia Tadej Pogacar acepta que sus planes se han visto alterados por el accidente de su pareja Urska Zigart. (@TeamEmiratesUAE)

Tadej Pogacar ha pospuesto los últimos detalles de su preparación para el Tour de Francia 2026, que se disputa del 4 al 26 de julio. El doble campeón del mundo decidió volver a casa, en Mónaco, para estar con su pareja Urska Zigart, quien sufrió una fractura de mandíbula por una caída en la prueba femenina.

El esloveno tenía previsto, después de su incontestable victoria en Suiza, unirse a los integrantes del UAE Team Emirates-XRG en Isola 2000, en el sur de los Alpes franceses, como última concentración antes del Tour de Francia que arranca el sábado 4 de julio en Barcelona.

Pero el estado de su pareja Urska Zigart, con fractura de mandíbula tras una grave caída en la prueba femenina del Tour de Suiza, ha supuesto un pequeño contratiempo en su preparación. El campeón del mundo decidió regresar a Mónaco, lugar de residencia, para estar con la familia.

Eurosport España obtuvo información del equipo emiratí e informó que los planes del cuatro veces ganador del Tour para esta semana están “aún por confirmar”, por lo que su entrenamiento en altura, junto a compañeros clave como el mexicano Isaac del Toro, queda pospuesto.

“Haré entrenamientos específicos, pero no necesito añadir mucho más

Tras su victoria en el Tour de Suiza el domingo pasado, el esloveno se mostró contento. "Estoy contento por la victoria y por volver a casa con Urska”, señaló. “Aún tenemos que decidir” la hoja de ruta a seguir hasta la salida de la ‘Grande Boucle’. “Haré entrenamientos específicos, pero no necesito añadir mucho más”, especificó

“Ahora que Urska necesita recuperarse, nuestros planes se han visto un poco alterados”, reconoció. Pese a ello, este percance no debería influir en su puesta a punto, ya que anteriormente se había concentrado en Sierra Nevada y su estado de forma, tal y como demostró en la carrera helvética, es excelente.