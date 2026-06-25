Ecuador le pone tremendo freno a Alemania

Mundial de la FIFA 2026: Ecuador - Alemania Gonzalo Plata (c) consigue el gol de la victoria que pone a todo Ecuador a seguir soñando tras la victoria de su equipo en el estadio MetLife. (Sebastiao Moreira/EFE)

Ecuador no tenía nada que perder y mucho por ganar así que salió a jugar de manera brillante frente a Alemania, que ya tenía asegurada la primera posición del Grupo E, y ante la incredulidad de propios y extraños, los teutones fueron derrotados 2-1 por el conjunto sudamericano que avanzará a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, si en cuatro grupos el tercer clasificado no pasa de tres puntos.

Ecuador sumó cuatro puntos, luego de que en el otro encuentro del mismo sector Costa de Marfil, que venció a Curazao por 2-1 queda segunda, y Ecuador, tercera.

Es la primera vez que Ecuador está cerca de pasar a la fase de grupos en cinco participaciones mundialistas. El causante de ese empujón fue Gonzalo Plata quien puso el gol de la victoria al minuto 77.

Ecuador llegó al enfrentamiento con Alemania, con apenas un punto, aún tenía opciones de pasar, pero para ello debía ganar a la tetracampeona del mundo, a la que dejó helada en el MetLife Stadium de Nueva York, que venía de golear 7-2 a Curazao y 2-1 a Costa de Marfil.

Dos goles en 10 minutos

La Alemania crecida por haber asegurado con anticipación su pase a los dieciseisavos de final abrió el marcador a los dos minutos, Leroy Sané mandó un disparo al ángulo inferior. El gol llegó tras una posible falta de Aleksandar Pavlovic que el VAR no revisó.

La respuesta de Ecuador no se hizo esperar, David Nilson Angulo batió a Manuel Neuer con un disparo lejano con efecto y puso el 1-1 al minuto nueve.

Y aunque el equipo europeo se mostró dominante al inicio, Ecuador fue ganando terreno con el paso de los minutos sin crear ocasiones claras.

Al inicio de la segunda parte, Alemania obtuvo un penalti a los 47 segundos por falta sobre Kai Havertz, pero el VAR lo anuló al detectar una falta previa de Sané.

Gonzalo Plata, el Héroe

Ecuador volvió a dominar. Neuer detuvo un disparo de Valencia y Plata envió el balón fuera tras un error entre Tah y Neuer.

A un cuarto de hora del final, Plata remató a la red un córner peinado y puso el 2-1. Ecuador sufrió, pero aguantó y se llevó la victoria.

Alemania, ya clasificada, termina primera del grupo, Costa de Marfil, segunda; Ecuador tercera y aún con posibilidades de seguir avanzand, Curazao vuelve a casa.