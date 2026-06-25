Joaquín Niemann se posiciona del segundo sitio en el Abierto de Italia

Abierto de Italia-Golf. El chileno anda prendiendo el ambiente en terreno italiano. (Foto especial)

Joaquín Niemann sigue llevando el golf latino a lo más alto en la gira que se presente, esta vez en el Abierto de Italia del DP World Tour, el chileno se posicionó del segundo sitio luego de ronda de 64 golpes (-7) para estar aun solo golpe de distancia del jugador local Edoardo Molinari que firmó ronda de 63 impactos.

Niemann, jugador LIV Golf, está prolongando el buen nivel que mostró en el U.S Open el reciente fin de semana, donde alcanzó el séptimo lugar, su mejor actuación en torneos Majors.

Joaquín Niemann embocó ocho birdies por un bogey durante su primer recorrido en el campo Circolo Golf Torino, en este torneo de la gira europea que le permitirá conseguir puntos de ranking mundial (OWGR).

‘Joaco’ es uno de los favoritos para adjudicarse el certamen, pues es el tercer jugador de mejor ranking mundial (61º) entre los participantes, detrás del estadounidense Patrick Reed (29º) exjugador LIV Golf y del español David Puig (60º).

Niemann aprovecha oportunidades ante la incertidumbre de LIV

Ante la incertidumbre sobre el futuro del LIV Golf, luego del retiro del financiamiento de parte del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, Niemann aceptó la invitación del torneo europeo para mantenerse en ritmo en caso de que decida regresar al PGA Tour.

El favorito local, Guido Migliozzi, los españoles Nacho Elvira y Rocco Repetto Taylor, el neozelandés Kazuma Kobori y el francés Tom Vaillant comparten el tercer sitio a dos golpes del liderato.

Con cinco golpes bajo par, Ángel Ayora, Jorge Campillo, Eugenio Chacarra, Ángel Hidalgo y Pablo Larrazábal completaron la lista de siete españoles entre los 15 primeros, a quienes se unieron el francés Jeong-weon Ko, el sueco Joakim Lagergren y el finlandés Oliver Lindell.