Rusia regresa a las competencias FIFA en torneo sub-15: ¿Podrá jugar en el Mundial 2030?

Rusia vuelve a la FIFA El organismo rector de futbol mundial autoriza la participación de Rusia en la Copa Mundial Sub-15.

Rusia volverá a disputar una competencia organizada por la FIFA por primera vez desde 2022, año en el que las competiciones internacionales del organismo rector del futbol y la UEFA excluyeran al país como consecuencia de la invasión militar a Ucrania.

Tras cuatro años de la sanción deportiva, la federación extendió su invitación a la nación rusa para participar en el nuevo torneo Sub-15, primera edición que se celebrará del 22 al 31 de octubre en Azerbaiyán.

Rusia regresará a la FIFA en la nueva Copa del Mundo Sub-15

A pesar de que el organismo no mencionó directamente la participación de Rusia en la primera edición de la Copa del Mundo Sub-15, sí detalló que la competencia estará abierta a “todas las asociaciones miembros de la FIFA”, por lo que la Federación Rusa de Futbol interpretó que la invitación se extenderá a su selección Sub-15 debido a que no enfrentan una suspensión, pese al veto del país en competencias internacionales.

De acuerdo con un portavoz de la FIFA, los detalles sobre los participantes en el nuevo torneo Sub-15 serán anunciados posteriormente, sin embargo, el anuncio representa para las autoridades del futbol ruso un “primer paso” hacia la normalización de su presencia en competencias internacionales organizadas por la FIFA.

¿Por qué Rusia quedó fuera de los torneos de la FIFA?

Las selecciones y clubes de Rusia fueron excluidos de las competencias internacionales tanto de la FIFA como de la UEFA en 2022 como una “sanción deportiva” otorgada al país tras la invasión militar a Ucrania. Desde entonces, Rusia quedó fuera de torneos como las eliminatorias mundialistas y torneos continentales organizados por ambos organismos.

A pesar de la dura consecuencia deportiva, la FIFA nunca suspendió la afiliación de la Federación Rusa de Futbol, por lo que el país ha mantenido su condición de miembro del organismo rector del futbol mundial; tal detalle ha permitido la conversación sobre un retorno eventual de sus equipos juveniles.

En 2023, la FIFA había aprobado el regreso de las selecciones rusas Sub-17 —tanto varoniles como femeniles—, sin embargo, varias federaciones nacionales se negaron a enfrentar a Rusia y la decisión de la federación no llegó a concretarse en competencias oficiales debido a tal rechazo.

¿Aumentan las posibilidades de Rusia para el Mundial 2030?

Hasta el momento, el retorno de Rusia a las competencias internacionales de la FIFA se limita exclusivamente al torneo Sub-15, ya que la invitación a esta primera edición de la competencia representa una apertura sólo para categorías juveniles y no implica el levantamiento de las sanciones.

La nueva Copa del Mundo Sub-15 marcará el primer torneo oficial de la FIFA en el que Rusia volverá a tener representación desde el inicio de las restricciones impuestas en 2022, sin embargo, el organismo no ha anunciado cambios respecto a la participación de Rusia en las eliminatorias o en el Mundial FIFA 2030.

Debido a ello, la presencia de Rusia en la siguiente fiesta futbolera más grande del mundo continúa siendo incierta.