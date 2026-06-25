Horarios GP Austria F1 horarios, cómo y dónde ver a Checo Pérez en las prácticas libres

El Gran Premio de Austria marca una etapa clave dentro del calendario de la F1, al abrir un bloque de 4 carreras consecutivas y ser considerado uno de los periodos con más carga de esta temporada.

El Red Bull Ring, ubicado en la villa de Spielberg, cerca del poblado de Zeltweg, en el estado de Estiria, será testigo de este encuentro entre las 11 escuderías que se jugarán todo por el Gran Premio.

Este circuito es una gran prueba para los pilotos, quienes deberán encontrar la velocidad y precisión exactas durante sus jornadas, ya que este espacio se caracteriza por tramos cortos que desafían la técnica al volante.

Durante esta contienda se espera que el mexicano Sergio Pérez siga cerrando su brecha, pues puede dar mejores resultados en Austria con su escudería Cadillac.

¿Cuándo es el Gran Premio de Austria?

Para muchos aficionados, el GP de Austria promete ser otro capítulo clave de la temporada, con múltiples candidatos al triunfo, por lo que las prácticas y clasificación serán fundamentales.

Primera práctica, viernes 26 de junio, 17:30 horas

Segunda práctica, viernes 26 de junio, 21:00 horas

Tercera práctica, sábado 27 de junio, 16:30 horas

Las escuderías tendrán su prueba de clasificación ese mismo sábado a las 20:00 horas; recuerda que todos los horarios corresponden a la hora de México.

¿Qué día es la carrera GP de la Fórmula 1 en Austria?

La carrera se llevará a cabo el domingo 28 de junio en punto de las 19:00 en el circuito Red Bull Ring, con una longitud aproximada de 4.3 kilómetros y diez curvas.

¿Dónde ver a Checo Pérez en la F1 de Austria?

En esta octava carrera de la temporada, el piloto mexicano Sergio Pérez buscará mejorar su desempeño respecto a su jornada anterior en España.

La transmisión estará disponible en México a través de canales de paga como: