Mundial 2026: ¿Cómo le fue a Katia Itzel García en el Túnez vs. Países Bajos? Así fue su histórico debut

Katia Itzel García La árbitra mexicana hizo historia en el Mundial en el Túnez vs Países Bajos (EFE)

La arbitra Katia Itzel García se convirtió en la primera silbante mexicana en pitar un partido de un Mundial. Túnez vs. Países Bajos fue el juego donde la egresada de la UNAM se desempeñó sin tomar alguna mala decisión que se viera reflejada en el marcador, que terminó a favor del conjunto europeo.

¿Cómo le fue a Katia Itzel García en el Mundial?

Katia Itzel García caminó hacia el centro del campo con una sonrisa que reflejaba la dimensión del momento. Vestía un uniforme arbitral con detalles en verde, blanco y rojo sobre los hombros y el short, un guiño a México en el día más importante de su carrera. Segundos después hizo sonar el silbato, marcando el inicio del partido.

El desarrollo del partido favoreció el trabajo arbitral. El dominio de Países Bajos limitó las acciones de fricción y permitió que la silbante egresada de la UNAM condujera el encuentro con tranquilidad durante gran parte de la primera mitad.

Al minuto 11’, Katia Itzel sufrió su primer tropiezo en el Mundial. En una transición ofensiva quedó en la trayectoria del defensor Nathan Aké, quien no alcanzó a esquivarla y terminó derribándola mientras intentaba regresar a su posición. La mexicana se reincorporó de inmediato y continuó con el partido sin que el incidente alterara su desempeño.

Fuera de ese momento, su labor se concentró en señalar algunas infracciones y mantener comunicación permanente con los jugadores, en un duelo que transcurrió sin decisiones controvertidas.

En el segundo tiempo, antes del silbatazo para reiniciar las acciones, Túnez regresó al terreno de juego con únicamente nueve futbolistas. Katia Itzel estaba lista para autorizar el saque inicial, aunque los propios jugadores africanos le indicaron que faltaban compañeros por incorporarse. La árbitra intercambió indicaciones con el cuarto oficial y esperó hasta que el equipo estuviera completo.

Minutos más tarde enfrentó la revisión más importante de su debut mundialista. Túnez consiguió descontar en el marcador y la jugada pasó al análisis del VAR. Tras recibir la comunicación desde la cabina, validó la anotación y reanudó el partido sin mayores reclamaciones.

Estadísticas de Katia Itzel García en el Túnez vs. Países Bajos

Marcó 21 faltas, ninguna de ellas provocó que la silbante mexicana sacara alguna tarjeta durante el partido. En general, el desempeño con árbitra central de Katia Itzel fue bueno. Ahora habrá que esperar si es considerada en rondas de eliminación directa.