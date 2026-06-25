¿México vs Escocia o Ecuador? El rival de la Selección Mexicana en los dieciseisavos del Mundial 2026 al momento

México espéra rival en el Mundial La fecha del partido de la siguiente ronda es el martes 30 de junio

La Selección Mexicana ya conoce la fecha de su siguiente compromiso en el Mundial 2026, aunque todavía no a su adversario. Tras cerrar una fase de grupos perfecta con nueve puntos y el liderato del Grupo A, el equipo de Javier Aguirre espera rival para los dieciseisavos de final.

¿Quién será el rival en dieciseisavos de final del Mundial?

Hoy el cruce lo enfrentaría con Escocia, aunque Ecuador también figura entre las selecciones con mayores posibilidades de medirse al Tri si los resultados de los partidos que restan por disputarse modifican la clasificación de los mejores terceros.

Por ahora, el escenario más probable coloca a Escocia frente al equipo dirigido por Javier Aguirre. Sin embargo, el panorama permanece abierto debido a que aún faltan encuentros por disputarse en distintos grupos, situación que puede modificar por completo los cruces.

En estos momentos, Ecuador, Bosnia y Herzegovina, Suecia, Croacia, Corea del Sur, Argelia, Paraguay y Escocia ocuparían los ocho boletos disponibles para los dieciseisavos de final como mejores terceros, en ese orden.

¿Por qué el rival de México aún no está definido?

El Mundial de 2026 estrenó un formato con 48 selecciones, lo que provocó la creación de los dieciseisavos de final.

Además de los dos primeros lugares de cada grupo, avanzan los ocho mejores terceros entre los 12 sectores. La clasificación se determina mediante los puntos obtenidos, la diferencia de goles, los goles anotados, el criterio de juego limpio y, en caso de persistir el empate, el ranking FIFA.

Este sistema mantiene abiertos los emparejamientos hasta que concluya la fase de grupos.

¿Cuándo se conoce el rival de México?

La incertidumbre terminará hasta la noche del sábado 27 de junio, cuando finalicen los últimos partidos de la fase de grupos y quede definida la lista de los ocho mejores terceros.