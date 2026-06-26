Joaquín Niemann asume el liderado del Abierto de Italia

Torneo DP World Tour. Joaquín Niemann se posicionó del primer sitio en el Abierto de Italia después de una segunda ronda de 63 golpes. (Foto especial)

El chileno Joaquín Niemann firmó una segunda ronda de 63 golpes libre de bogeys que le permitieron asumir el liderato en el Abierto de Italia, torneo del DP World Tour que se juega en el Circolo Golf Torino.

Niemann no fue el único que firmó un 63, también lo hizo el español Ángel Ayora para situarse en el segundo sitio con 13 bajo par, a dos golpes de distancia del chileno.

El mejor score del viernes lo firmó Matt Wallace, quien con un 62 llegó a los 11 bajo par y se posiciona para llevarse el premio Nexo Course Record de 40 mil dólares el domingo. De momento marcha en el tercer sitio.

El chileno jugó inspirado

Niemann comenzó su recorrido desde el hoyo diez con seis pares seguidos hasta que embocó tres birdies consecutivos. Para la segunda mitad inició con un eagle tras un approach perfecto en el primer hoyo. Después sumó birdies en los hoyos cuatro, siete y nueve para firmar un 63, uno menos que en su primera ronda para un total de 15 golpes bajo par.

“Sabía que al salir temprano por la mañana, con buenos greens, necesitaba empezar con una puntuación baja y conseguir un buen resultado. Empecé un poco más lento que el jueves, pero luego me puse en marcha en el hoyo 15, creo que era. Después hice un buen eagle en el primero. Eso me ayudó a coger impulso y a despegar un poco”, dijo Niemann, quien sin querer el jugador LIV está ganando los reflectores en un torneo del circuito europeo.

“Hice golpes excelentes. Le pegué a muchos fairways al principio de la ronda, pegué buenos golpes con los hierros, aunque algunos se me fueron por el borde del hoyo. Creo que podría haber metido dos o tres putts ahí, pero la bola no entró como en los demás hoyos”, añadió el chileno.

“Es un campo divertido. Cuando estás en el fairway, puedes conseguir una puntuación bastante baja porque los greens son bastante blandos. Si tienes buena técnica con los hierros, puedes apuntar a cualquier bandera y tienes la seguridad de que se quedará cerca del hoyo. Es divertido. Muchos birdies.

Wallace dice que Niemann es muy bueno

Niemann y Wallace se combinaron para una puntuación de 58 en la modalidad de mejor bola, y este último no tardó en elogiar a su compañero, diciendo: “Un pequeño apunte para él; ¡qué bueno es! Es un jugador excepcional. Creo que si le ganas por un golpe esta semana, te llevas el torneo.”

Matt Wallace comparte el tercer sitio con el español Eugenio López Chacarra y el francés Tom Vaillan, todos con 11 golpes bajo par.