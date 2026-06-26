‘Checo’ Pérez tiene viernes negro en las prácticas del GP de Austria

Prácticas 1y 2 en el GP de Austria. Sergio Pérez frustrado al destacar que necesitaban el kilometraje, pero tuvieron algunos problemas eléctricos. (@CadillacF1News_)

Las prácticas del Gran Premio de Austria 2026 fueron una jornada negra para Cadillac porque sus dos monoplazas sufrieron problemas, especialmente el del mexicano Sergio Pérez quien tuvo poco tiempo de rodaje durante las dos sesiones en el Circuito de Spielberg.

En la primera sesión ‘Checo’ Pérez provocó una bandera roja en los minutos finales y en la segunda volvió a quedarse detenido sobre la pista del Circuito de Spielberg en apenas su segunda vuelta de instalación.

Previo al arranque de la sesión vespertina, los ingenieros de Cadillac reemplazaron por completo la Unidad de Control Electrónico (ECU) del monoplaza número 11 con el objetivo de erradicar el problema inicial; sin embargo, la misma falla mecánica volvió a manifestarse de forma inmediata, lo que derivó en el despliegue de un Virtual Safety Car.

Frustración del mexicano

“Sí, fue un día muy difícil para el equipo. Trajimos un paquete masivo, necesitábamos el kilometraje, y tuvimos algunos problemas eléctricos, y sí, desafortunadamente algunas cosas no funcionaron”, dijo en el trazado de Spielberg.

El panorama empeoró drásticamente para el equipo norteamericano cuando el auto de Valtteri Bottas sufrió un incendio en el fondo plano de su MAC-26. El garaje confirmó de manera oficial que ninguno de sus dos pilotos regresaría a la pista, relegando a Bottas al puesto 21 y dejando a Pérez en el fondo del clasificador sin registros representativos de tiempo.

Pese a esta situación, el mexicano rescató un matiz de optimismo basado en el rendimiento inicial.

“Sí, supongo que eso es un aspecto positivo. Yo también estaba en un tiempo de vuelta bastante bueno hasta que tuve un problema, así que fue prometedor esta mañana en términos de ritmo, pero tienes que sacar el máximo provecho de tu paquete. Y creo que si no somos capaces de sacar el máximo provecho de nuestro paquete, va a ser un fin de semana difícil”.

En total desventaja

Sin embargo, ‘Checo’ Pérez indicó que el sábado será una lucha contracorriente dada la poca información que pudieron reunir durante el viernes, por lo que la tercera sesión del sábado será crítica.

“Sí, lo estamos. Estamos bastante en desventaja, especialmente de cara a la clasificación y, obviamente, a la carrera. No hay mucha información. Así que sí, va a ser complicado. No he hecho nada de tandas largas ni ninguna preparación corta, así que va a ser complicado para mañana. Hay mucho por hacer en la FP3”.

Lowdon destaca el pequeño avance de Bottas

Graeme Lowdon, director de Cadillac, dijo que se analizará lo sucedido con el paquete de mejoras que introdujeron para el GP de Austria

“Hemos introducido un importante paquete de mejoras para esta carrera y quiero agradecer al equipo, tanto en nuestras bases como en el circuito, su esfuerzo para que estuviera listo hoy”, señaló.