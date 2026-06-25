Manuel Barbachano triunfa en la primera Escuela de Calificación de la GPM

Calificaciónl de la GPM. Manuel Barbachano entendió que el Amanali exige mucha paciencia y esa fue la clave para mantenerse de líder. (GPM)

Sin rival de principio a fin el amateur Manuel Barbachano ganó la primera Escuela de Calificación para la temporada 2026-27 de la Gira Profesional Mexicana (GPM) que se celebró durante tres días en el Amanali Country Club & Náutica, donde se repartieron 15 tarjetas completas y 15 condicionales entre un total de 42 jugadores participantes.

Barbachano, quien tomó el liderato desde la primera ronda gracias a una extraordinaria tarjeta de 64 golpes, cerró el torneo con una ronda de 71 impactos para finalizar con un acumulado de 204 golpes (-12), suficiente para imponerse por dos golpes de diferencia al profesional mexicano Javier Delgadillo, autor de la mejor ronda del campeonato con un espectacular 62 (-10) durante la jornada final.

“Estoy muy feliz por este resultado. Vine con mucha ilusión de conseguir la tarjeta y terminar ganando el torneo es algo muy especial. Amanali exige muchísima paciencia durante los 18 hoyos y creo que esa fue una de las claves para mantenerme siempre en los primeros lugares“, comentó el campeón.

El golfista yucateco de 22 años reconoció además la importancia que representa este triunfo para su desarrollo.

“Ahora el objetivo será seguir preparándome para competir durante toda la temporada. La Gira Profesional Mexicana representa una gran plataforma para todos los jugadores y estoy muy motivado por esta oportunidad“.

Delgadillo firma ronda de 62

La gran remontada de la ronda final la dio el profesional Javier Delgadillo, quien protagonizó un extraordinario recorrido de 62 golpes (-10), la mejor tarjeta de toda la semana, para finalizar como subcampeón con 206 golpes (-10).

“Sabía que necesitaba una ronda muy baja para tener posibilidades. Salí muy agresivo desde el primer hoyo y afortunadamente todo salió como lo había planeado. Me voy muy satisfecho porque además del segundo lugar conseguimos la tarjeta completa para la próxima temporada“, señaló Delgadillo.

La tercera posición fue para el amateur José María Gutiérrez, quien concluyó con 212 (-4), seguido por el también amateur Elías Becker con 213 golpes (-3). El profesional Mario Luján completó el Top-5 al finalizar con 215 golpes (-1).

Con tarjeta completa

Cuadro de Honor en Amanali. El primer grupo de 30 graduados para la temporada 2026-27 de la Escuela de Calificación de la GPM. (GPM)

Entre los jugadores que también aseguraron su participación en la próxima temporada destacan Roberto Ballesteros, Andrés Caballero, Luis Enrique Cruz, Thomas Danielson, representante de Canadá, así como Eugenio Núñez, quienes lograron mantenerse dentro de la zona de tarjetas completas después de tres exigentes jornadas.

La competencia también dejó grandes historias de perseverancia, como la del canadiense Thomas Danielson, quien después de iniciar con una ronda de 79 golpes logró recuperarse con recorridos de 72 y 69 impactos para finalizar empatado en la undécima posición y asegurar su lugar en la temporada 2026-27.

La segunda Q-School se llevará a cabo la próxima semana The Golf Club of California como parte del proceso rumbo a la novena temporada de la GPM.