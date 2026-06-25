Partidos de 16avos de Final del Mundial 2026 confirmados al momento; uno se jugará en Monterrey

Vinícius Júnior Brasil ya tiene rival para la siguiente ronda del Mundial (EFE)

La Fase de Grupos del Mundial 2026 comienza a dar paso a la etapa de eliminación directa. Conforme avanza el cierre de la primera etapa, varios boletos ya encontraron dueño y los primeros enfrentamientos de los dieciseisavos de final quedaron oficialmente definidos, incluido el que se jugará en Monterrey.

Cruces definidos de 16avos de Final al momento en el Mundial

Países Bajos aseguró el liderato de su sector tras completar una sólida primera fase, resultado que lo colocó frente a Marruecos.

El conjunto neerlandés confirmó su clasificación como primer lugar del Grupo F después de vencer 3-1 a Túnez en Kansas City. Con siete puntos, cerró la fase de grupos en la cima y obtuvo un cruce frente a Marruecos en los dieciseisavos de final.

El encuentro se disputará el 29 de junio en el Estadio Monterrey, una de las sedes mexicanas del Mundial 2026.

Japón avanza y enfrentará a Brasil

El otro boleto directo del Grupo F quedó en poder de Japón. El empate 1-1 frente a Suecia permitió a los Samuráis Azules finalizar con cinco unidades y asegurar el segundo puesto de la clasificación.

Ese resultado los llevará a medirse con Brasil el 29 de junio en Houston. El antecedente más reciente entre ambas selecciones favorece al representativo asiático, que derrotó a la Canarinha por marcador de 3-2 en un partido amistoso disputado en octubre.

Canadá vs. Sudáfrica

Los Grupos A y B también dejaron listo otro de los encuentros de la siguiente ronda.

Canadá perdió el primer lugar de su sector tras caer 2-1 frente a Suiza, resultado que modificó el orden definitivo del grupo.

Sudáfrica, por su parte, aseguró el segundo puesto del Grupo A después de imponerse 1-0 a Corea del Sur, clasificación que le permitió citarse con el representativo canadiense en el inicio de los dieciseisavos de final.

El partido se jugará el 28 de junio en Los Angeles Stadium.