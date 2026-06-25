Países Bajos impone su ley y avanza como líder a los dieciseisavos

CANDIDATOS. Sólidos, contundentes y con variantes ofensivas, los neerlandeses llegan en buen momento a la fase eliminatoria.

Países Bajos confirmó su jerarquía en el Mundial 2026 al derrotar con autoridad 1-3 a Túnez en Kansas City, resultado que le permitió quedarse con el primer lugar del Grupo F y sellar su clasificación a los dieciseisavos de final.

El equipo dirigido por Ronald Koeman cerró la fase de grupos con siete puntos, por delante de Japón (5) y Suecia (4), mientras que Túnez se despidió sin unidades.

INICIO FULMINANTE Y CONTROL TOTAL

La ‘marea naranja’ no tardó en imponer condiciones. Apenas al minuto 3, un centro de Denzel Dumfries terminó en autogol de Ellyes Skhiri, abriendo el marcador y marcando el ritmo del encuentro.

La presión neerlandesa se mantuvo, y solo cuatro minutos después llegó el segundo golpe. A balón parado, Tijjani Reijnders envió el servicio, Virgil van Dijk bajó el esférico y Brian Brobbey definió para el 0-2.

El delantero, que inició el torneo como suplente, se consolidó como referente ofensivo al sumar tres goles en la fase de grupos, convirtiéndose en el máximo anotador de su selección.

REACCIÓN TUNECINA INSUFICIENTE

En el complemento, Túnez intentó reaccionar. Al minuto 54, Hazem Mastouri descontó con un potente cabezazo tras un tiro de esquina cobrado por Hannibal Mejbri, generando una breve esperanza.

Sin embargo, el dominio neerlandés nunca estuvo en duda. Ocho minutos más tarde, Jan van Hecke devolvió la ventaja de dos goles con otro testarazo certero tras centro de Reijnders, sentenciando prácticamente el partido.

UN RIVAL CONOCIDO EN EL CAMINO

Con la victoria, Países Bajos ya tiene destino en la siguiente ronda: enfrentará a Marruecos en los dieciseisavos de final, en un duelo con antecedentes históricos, recordando el cruce del Mundial de 1994.

El ganador de ese enfrentamiento avanzará a octavos, donde se medirá con el vencedor del duelo entre Sudáfrica y Canadá.

HOLANDA SE PERFILA COMO CONTENDIENTE

Sólidos, contundentes y con variantes ofensivas, los neerlandeses llegan en buen momento a la fase eliminatoria. Con figuras como Brobbey, Van Dijk y Reijnders en gran nivel, el equipo europeo levanta la mano como uno de los candidatos a pelear por el título.

La “Naranja Mecánica” está lista para lo que viene.