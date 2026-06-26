España elimina a Uruguay con gol de Álex Baena

Uruguay- España en Guadalajara. Álex Baena (d) celebra de manera eufórica el único gol de la campeona europea que eliminó a Uruguay en su tercer partido del Mundial 2026. (Foto especial)

España, la campeona de Europa avanzó como primera del grupo al eliminar a Uruguay y cosechar siete puntos. Enfrentará al equipo que termine segundo del Grupo J —Austria o Argelia— el jueves en Inglewood, California.

Álex Baena fue el autor del solitario gol a los 42 minutos después de que Muslera no supo desviar por completo su disparo desde dentro del área. Fue el tercer fallo del torneo de Fernando Muslera, de 40 años, a quien el entrenador Marcelo Bielsa sustituyó al descanso.

Baena reconoció que “no” han “demostrado su mejor juego” como en la goleada frente a Arabia Saudí (0-4), pero que han “competido”, lo que catalogó como algo “muy necesario” en un Mundial.

“Sabíamos que iba a ser un partido duro, se jugaban la vida y nosotros el primer puesto. El equipo no ha demostrado su mejor juego como el otro día, pero ha competido que es muy necesario en estos torneos”, dijo en Teledeporte tras el partido.

Baena defiende a Muslera

Baena, nombrado mejor jugador del partido, catalogó su gol como “uno de los que más feliz” le ha hecho de su carrera y defendió a Fernando Muslera, guardameta uruguayo.

“Puede ser que sea uno de los más importantes y uno de los que más feliz me ha hecho. A Muslera le ha botado mal y tiene que ser jodido para él porque su selección se estaba jugando la vida. Mandarle un fuerte abrazo que será duro para él”, apuntó.

Muslera cometió un error grave, tocó el balón, pero con la fuerza insuficiente para desviarlo y vio como otro fallo suyo en este Mundial, el tercero, le ponía aún más lejos a su país el objetivo de clasificar para dieciseisavos. Y Bielsa claudicó. Muslera al banquillo y Sergio Rochet al campo tras el descanso.

Más adelante Bielsa dijo que el propio Muslera pidió el cambio: “Él decidió salir”, declaró el técnico argentino.

Uruguay finalizó tercero, pero sin los puntos suficientes para figurar entre los ocho mejores terceros que también avanzarán a la siguiente fase.

Algunos jugadores uruguayos lloraron sobre el césped tras el silbatazo final. Muchos aficionados abuchearon al equipo cuando este se retiraba.