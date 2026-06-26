Reportan la muerte de Yimvert Berroterán, futbolista sub-20 de la Selección de Venezuela

Yimvert Berroterán La joven promesa del futbol venezolano ha fallecido. (@SeleVinotinto)

El futbolista de 18 años Yimvert Berroterán falleció a causa de los terremotos que afectaron a Venezuela. Su cuerpo fue hallado en su residencia junto con su pareja esta mañana, tras estar casi dos días desaparecido.

¿Quién era Yimvert Berroterán, futbolista venezolano?

Yimvert Berroterán nación en Carcas el 4 de mayo de 2008. Era un mediocampista de 18 años del Vinotinto en la categoría Sub-20 y jugador de la Universidad Central de Venezuela (UCV FC). En su paso por la Selección Sub-17, el mediocampista hizo tres goles en 17 partidos, lo cual le aseguró su lugar en la Campeonato Sudamericano Juvenil, donde su selección quedó en tercer lugar, y más tarde en el Mundial de su categoría celebrado el 2025 en Catar.

Era considerado uno de los jóvenes con mejor trayectoria de su país, con proyección internacional.

¿Cómo falleció Yimvert Berroterán, futbolista venezolano?

El miércoles 24 de junio, un doble terremoto, uno de 7.2 en magnitud y el otro de y 7.5, sacudió la franja del Caribe, dejando hasta el momento más de 900 muertos y más de 3,300 heridos en distintos puntos del país.

Ayer jueves 26 de junio anunciaron que Yimvert Berroterán se encontraba entre las personas desaparecidas a raíz de la actividad sísmica. La Federación Venezolana de Fútbol tabién anunció la desaparición de otros seis futbolistas. Juan Manuel Pimentel Berríos, Mainell Rondón, Fausto Escobar, Rubén Rovaina, Robert Pérez y Kleudes García.

Su cuerpo, junto con el de su pareja Valentina Sandoval, fue hallado sin vida entre los escombros de su residencia en La Guaira. Los fallecidos permanecieron más de 40 horas sin asistencia.

Muchos en el medio deportivo lamentan la pérdida del joven promesa, y continúan en búsqueda de sus contemporáneos desaparecidos.