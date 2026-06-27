Argentina y Messi siguen sumando goles mundialistas

Jordania - Argentina. Lionel Messi convirtió su sexto gol en este Mundial y ya suma 19 como máximo anotador en la historia de las Copas del Mundo. (EFE)

Argentina derrota a Jordania (1-3) en el cierre del Grupo J del Mundial 2026 y Lionel Messi anotó uno y se consolidó como máximo goleador del torneo con seis y elevó a 19 su récord en la historia de las Copas del Mundo de Futbol.

Messi, que abandonó el banco en el minuto 60, amplió en el 80 para garantizar a la actual campeona del mundo el liderato del Grupo J con 9 puntos.

Un golazo de tiro libre de Giovanni Lo Celso en el minuto 19 y un penalti ejecutado con precisión por Lautaro Martínez en el 31 adelantaron a Argentina en el primer tiempo.

El delantero del Rennes francés Mousa Al-Tamari rompió con su gol a los 55 minutos la imbatibilidad del guardameta albiceleste Emiliano ‘Dibu’ Martínez, que mantuvo durante los dos primeros partidos.

Misión cumplida para el equipo de Lionel Scaloni que debutó a cinco: Marcos Senesi, Giuliano Simeone y Nico Paz, como titulares, y Valentín

Para Jordania, que dejó momentos de buen futbol ante Austria y Argelia, el examen fue satisfactorio

Errores gruesos, como cometer una falta a Julián Álvarez al borde del área y colocar mal la barrera, ofreciendo a Gio Lo Celso suficiente hueco para enviar el balón a la red (m.19) o golpear la cara de Marcos Senesi, diez minutos después, al tratar de despejar un remate que había enviado al larguero Lautaro Martínez.

El penalti, revisado en el VAR, lo transformó el propio delantero del Inter.Un partido tan plácido que tras el entretiempo, Argentina mostró un punto de relajación.

Aunque se volvió a acercar al gol con Lautaro y vio anulado otro a Lo Celso por fuera de juego, una desatención defensiva, con Leandro Paredes le sirvió a Moussa Altamari para dejar al ‘Dibu’ sin la posibilidad de sumar la nueva meta a cero que perseguía.

A la hora de juego Messi salió del banco para darse la oportunidad de distanciarse de Kylian Mbappé y Erling Haaland en la carrera por la Bota de Oro.

El capitán de la albiceleste no desaprovechó en la segunda ocasión que le brindaron los jordanos al borde del área. Un golpe franco centrado que el 10 convirtió su sexto gol en un Mundial, por el momento, es el jefe. A la espera de que la fase eliminatoria pueda ponerle, a él y a la campeona del mundo.