Mundial 2026: ¿Quién lidera la carrera por la Bota de Oro hasta el momento?

Lionel Messi Lionel Messi es el actual líder de goleo en el Mundial 2026. (EFE)

Casi ha terminado la fase de grupos del Mundial 2026, la carrera por la Bota de Oro continúa y hay diversas figuras que quieren ser el máximo goleador del torneo, por lo que ya algunos se perfilan para serlo.

¿Quién es el líder de goleo del Mundial 2026?

De esta forma, Lionel Messi, quien es máximo goleador en la historia de la Copa del Mundo, lidera la tabla de goleo del Mundial 2026, a pesar de no ser delantero, la ‘Pulga’ es el máximo goleador del torneo hasta el momento.

Esto lo logró tras marcar un doblete ante Austria, pero ahora puede aumentar más su ventaja anotando ante Uzbekistán.

Por su parte, Kylian Mbappé, quien hizo doblete ante Irak y está a un gol del argentino en la tabla de goleo del Mundial 2026, es el rival más cercano que tiene Messi para enfrentarlo, pero él sí es delantero.

¿Cómo va la tabla de goleo en el Mundial 2026?

Por su parte, Erling Haaland tiene cuatro goles en tres partidos, un par de anotaciones ante Irak y otro doblete ante Senegal, pero su Selección cayó ante Francia y tendrá otra oportunidad en los 16vos de Final.

Así va la tabla de goleo hasta el momento en el Mundial 2026:

Lionel Messi: 5 goles

Kylian Mbappé: 4 goles

Ousmane Dembele: 4 goles

Vinicius Junior: 4 goles

Erling Haaland: 4 goles

De esta forma, los 16vos de Final verá a estos cinco jugadores en la cancha, por lo que la carrera por la Bota de Oro está cerrada y hoy Lionel Messi puede hacer una diferencia notable si anota ante Uzbekistán.