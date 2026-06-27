¿Gilberto Mora a Europa? Estos son los equipos interesados en el mexicano

Gilberto Mora Gilberto Mora es la nueva cara de la Selección Mexicana en el Mundial 2026. (EFE)

Gilberto Mora es la nueva gran figura de la Selección Mexicana, el joven jugador ya sabe lo que es probar las mieles del triunfo en un Mundial 2026 y lo mejor es que diversos equipos de Europa le siguen el paso de cerca.

¿Qué equipos de Europa buscan a Gilberto Mora?

Así, la calidad de Mora no está en duda, todo lo contrario, los equipos ya vieron lo eficiente que es al ataque y quiere demostrarlo en las mejores ligas de Europa, por lo que ha despertado el interés de diversos clubes en el mundo.

Ahora, el Manchester United se ha unido al Real Madrid, Chelsea y Manchester City en la búsqueda del joven Gilberto Mora, todos son equipos de gran alcurnia e historia.

De esta forma, Gilberto Mora es una pieza que todos esos equipos buscan en su plantilla, además que cuenta con la edad que todo club busca para una joven promesa.

¿Cuándo debutó Gilberto Mora en el Mundial 2026?

De acuerdo con TEAMtalk, el delantero de 17 años, que juega en el Club Tijuana es una de las joyas que varios equipos siguen de cerca, por lo que no será de extrañar que pronto lo veamos con algún jersey europeo.

Por otra parte, Mora debutó como titular en un Mundial esta semana en la victoria de su selección por 3-0 sobre la República Checa, por lo que sus números crecieron y varios equipos lo vieron en acción.

Así, hay al menos cinco equipos interesados en Gilberto Mora, quien es la actual joya de la Selección Mexicana y que próximamente podría ser la gran figura de la nueva generación del Tri para los Mundiales venideros.