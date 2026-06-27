Inglaterra gana el Grupo L al eliminar a Panamá

Mundial FIFA 2026: Panamá - Inglaterra. Harry Kane anotó su tercer gol en este Mundial. Ya es el máximo goleador inglés en Copas del Mundo con 11 tantos, superando a Gary Lineker. (Sebastiao Moreira/EFE)

Jude Bellingham, con un gol y una asistencia a Harry Kane en cinco minutos, lideró la victoria de Inglaterra sobre Panamá (0-2) y aseguró el liderato del Grupo L.

Croacia avanzó como segunda y Ghana pasó como una de las ocho mejores terceras del Mundial 2026.

En este encuentro Harry Kane anotó su tercer gol en este Mundial. Ya es el máximo goleador inglés en Copas del Mundo con 11 tantos, superando a Gary Lineker.

Panamá, que encaraba el encuentro ya eliminada, plantó cara hasta la segunda mitad en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Bellingham, a la salida de un córner en el minuto 62, y Kane, de cabeza cinco después, confirmaron la superioridad del combinado de Thomas Tuchel.

Gran actuación de Marcus Rashford, novedad en el once. El portero panameño Orlando Mosquera evitó un mal mayor.

Los canaleros se despiden de este Mundial 2026 sin haber marcado un solo gol, pero con el honor de haber competido ante Ghana, Croacia y durante la primera mitad contra Inglaterra, que se va al lado del cuadro con Brasil y Argentina.

Tuchel quiso sacudir el once con cinco cambios de golpe con respecto al empate sin goles con Ghana. Dos en defensa, uno en el medio y dos en ataque, los más llamativos. Anthony Gordon y Noni Madueke dejaron sus lugares a Rashford y Bukayo Saka.

En Panamá, tres cambios, pero ninguno de ellos era el delantero Cecilio Waterman, reclamo de la afición.

Croacia derrotó por 2-1 a Ghana, avanzó como segunda con seis enteros y se medirá con la segunda del Grupo K, que en este momento es Portugal, el 2 de julio en Toronto.

Kane, máximo goleador inglés en mundiales

El delantero Harry Kane superó a Gary Lineker como máximo goleador de la historia de Inglaterra en los Mundiales tras anotar el 2-0 ante Panamá y lograr el gol número 11 en su cuenta particular en Copas del Mundo.

Kane, de 32 años y capitán de la selección inglesa y delantero del Bayern de Múnich logró marcar seis goles en Rusia 2018 -lo que valió para ser Bota de Oro del torneo-, dos en Qatar 2022 y lleva tres en este Mundial (dos ante Croacia y uno ante Panamá).

La víctima predilecta de Harry Kane es Panamá, selección a la que ha marcado 4 de los 11 goles. En 2018 marcó un hat-trick ante el conjunto canalero.

Lineker marcó seis goles en México 1986 y otros cuatro en Italia 1990. Mantenía el récord de más anotaciones inglesas en Copas del Mundo desde hace 36 años.