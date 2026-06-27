¡Otra victoria para Kenia Lechuga!

Copa del Mundo de Remo en Lucerna. La regia Kenia Lechuga sigue compitiendo al más alto nivel del remo en el mundo. (World Rowing)

La deportista mexicana Kenia Lechuga sigue sumando éxitos a su palmarés en la temporada 2026 de remo. Este sábado triunfó en la tercera Copa del Mundo de Remo que se celebra en Lucerna, Suiza.

La regia ya había triunfado en mayo en Sevilla, España, al inicio de temporada, ahora en Lucerna volvió a reafirmar el buen momento por el que pasa mientras tiene la mirada puesta en el Campeonato Mundial de Remo en Ámsterdam, Países Bajos a suceder entre el 24 y 30 de agosto próximo.

Esta vez en Lucerna, Alanis de 32 años ganó la final de scull individual ligero femenil (LW1x) al imponer un ritmo imparable para cruzar la meta con un registro de 07’35.32”, dejando a sus rivales más cercanas en la lucha por el segundo y tercer sitios.

La neerlandesa Femke van de Vliet se quedó con la presea de plata (07’41.92”) mientras la irlandesa Isobel Clements con la de bronce (07’42.55”).

Lechuga declaró a la página oficial de World Rowing: “Es una sensación de esperanza. Quiero dar lo mejor de mí en el próximo Campeonato Mundial de Remo, y creo que este es el camino”.

A Kenia Lechuga se le volverá ver competir en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que serán del 24 de julio al 8 de agosto de 2026.