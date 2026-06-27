Colombia avanza como líder de grupo

Colombia - Portugal. Cristiano Ronaldo (i) y James Rodríguez figuras de Portugal y Colombia no salieron del todo satisfechos tras el empate a cero. (EFE)

Colombia y Portugal se enfrentaron en uno de los partidos más atractivos de la fase de grupos. Según la FIFA, fue el “más demandado” en las etapas de compra que pusieron a disposición. El marcador final 0-0.

Con este resultado, Colombia terminó como líder con siete puntos y jugará contra Ghana el 3 de julio en Kansas City por los dieciseisavos de final, seguida de Portugal con cinco, que se medirá con Croacia un día antes en Toronto.

“Colombia jugó un partidazo de principio a fin, pero nos faltó definición, le jugamos de igual a igual a un candidato a ganar el Mundial como lo es Portugal, creo incluso que lo superamos”, afirmó el entrenador Néstor Lorenzo al término del encuentro.

En un estadio de Miami repleto, ambos equipos disputaron un primer tiempo a la altura de lo esperado. Con una idea similar, la de monopolizar la pelota y conseguir juntar pases para herir al rival, propusieron un interesante compromiso que mantuvo alerta a los presentes durante los 90 minutos.

En la primera mitad, Colombia fue la que avisó con intenciones más peligrosas. Jhon Córdoba tuvo dos claras antes de los 20 minutos y exigió al arquero Costa, que tuvo que intervenir para impedir el primer gol de la noche.

Partido de igual a igual

Colombia nunca se escondió pese a la diferencia de jerarquía en cancha. Propuso un partido de igual a igual, yendo al frente en cada ocasión posible. Portugal hizo lo suyo. Ambos disfrutan teniendo la pelota y eso se notó en campo, aunque con diferentes estilos.

Mientras que los lusos buscaron posesiones más largas, juntando pases e intentando conectar, Colombia tuvo más corridas y trató de llegar al arco rival en el menor tiempo posible.

Pasado los primeros 30′, el conjunto de Martínez se acomodó mejor y comenzó a inquietar. Prueba de esto fue la inmensa atajada de Camilo Vargas, quien sacó una mano espectacular para taparle el 1-0 a Bruno Fernandes dentro del área.

Esa acción fue una fuerte sacudida para Portugal, que posteriormente tuvo otras dos que pasaron muy cerca del gol.

Dentro del plan de juego de los europeos, consiguieron anular a Luis Díaz, bien resguardado por Cancelo y apoyado por sus compañeros.

El delantero de Bayern no pesó en los primeros 45 minutos y su desequilibrio hizo falta. En contraposición, James logró su mejor performance en todo el campeonato. Activo, corriendo, metiendo y llegando a rematar a gol, el ’10′ cumplió con las expectativas.

Para el complemento, ninguno de los equipos sacó el pie del acelerador y ofrecieron otros 45 minutos llenos de futbol.

Colombia tuvo varios chances para poder romper el cero, pero careció de puntería en los metros final. Además, Costa se lució con otras atajadas que frustraron las ofensivas de la Tricolor.

En Portugal, el combustible se fue acabando al mismo tiempo que los cambios de Martínez no ofrecieron variantes positivas para definir. Cristiano Ronaldo, muchas veces aislado, apenas entró en juego para intentar desequilibrar.

Así, Colombia y Portugal repartieron puntos en Miami. Un empate muy celebrado en Colombia.