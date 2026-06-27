Ernesto Rivera triunfa en la Fórmula 3 en el Gran Premio de Austria

Gran Premio de Austria. Ernesto Rivera obtiene su primera victoria en la categoría de la Fórmula 3. (@Fórmula3)

Buenas noticias para el automovilismo mexicano, el piloto Ernesto Rivera ganó su primera carrera de Fórmula 3 y lo hizo en la del Red Bull Ring en la Sprint del Gran Premio de Austria; además, el piloto de la escudería Campos Racing, integrante del programa Red Bull Junior, consiguió su alegría número uno en su temporada debut, apenas en la tercera ronda del campeonato.

Rivera se perdió la primera fecha en Australia debido a una lesión, pero desde su regreso mostró una evolución constante. En su quinta competencia dentro de la categoría, superó al poleman James Wharton y consolidó un resultado que lo colocó en la séptima posición del campeonato, ganando cuatro lugares respecto a su llegada a Spielberg.

“Sí, se siente muy bien. Fue una carrera muy dura, pero se siente genial tener mi primer podio y ganar aquí en el Red Bull Ring”, comentó el mexicano al medio especializado Motorsport.

La clave de la victoria se definió en la curva 4 del circuito austriaco, donde Rivera protagonizó un intenso duelo contra Wharton.

“Sí, tuvimos un contacto en la vuelta seis o siete. Realmente no lo sé, pero tuvimos un poco de contacto. Después me mantuve detrás de él, intenté hacer el mismo movimiento tres veces y, a la tercera, funcionó. Frené lo más tarde que pude; incluso, metí primera marcha y logré completar la maniobra”, explicó el volante mexicano.

Pedro Clerot (Rodin Motorsport) y Jin Nakamura (Hitech), ocuparon la segunda y tercera posición respectivamente.

El otro mexicano en la categoría, José Garfias, integrante de Prema, finalizó en la posición 26 tras completar 21 giros en el Red Bull Ring.