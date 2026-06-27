George Russell se lleva la pole position para el Gran Premio de Austria

GP de Austria, F1. George Russell gana la clasificación para el Gran Premio de Austria, peso al dominio de Kimi Antonelli, su coequipero en Marcedes. (ANNA SZILAGYI/EFE)

El inglés George Russell consiguió una sorprendente pole position en el Gran Premio de Austria, en una sesión que había sido dominada por Kimi Antonelli, su compañero en el equipo Mercedes.

El piloto italiano lideró tanto la Q1 como la Q2 para sumar a su dominio del viernes, por lo que arrancó la definitiva Q3 como el máximo candidato a la pole position, al final terminó cuarto detrás de Russell, Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

Sergio Pérez sigue acortando las distancias para meterse a la Q2 siendo el mejor del fondo de la parrilla, en una sesión que hay mejoras para Cadillac, pero, que siguen demostrando que hay mucho trabajo por hacer.

¿Cómo le fue a Sergio Pérez?

Después de los entrenamientos libres se sabía que a Cadillac se le complicaría la calificación, el piloto mexicano Sergio Pérez largará desde la posición 19. ‘Checo’ terminó a 7 décimas de lo que marcó Alex Albon para pasar a la Q2, y a 1.862 de la mejor vuelta de Andrea Kimi Antonelli.

Lo positivo, es que Cadillac ya está más cerca de los Williams que de los Aston Martin. El piloto tapatío sigue siendo el mejor del pelotón del fondo, por delante de su coequipero, Valtteri Bottas (20º).

Los Aston Martin continúan siendo la peor escudería de la parrilla de Fórmula 1; Fernando Alonso largará 21º, y por detrás Lance Stroll, a casi 3 segundos de diferencia de los mejores tiempos.

Lo que sucedió durante la calificación

Max Verstappen destacó al inicio de la Q3 con vuelta de 1m06s475, superada después por Antonelli con 1m06s414 y por Russell con 1m06s457, lo que dejó a los tres primeros encerrados en apenas 61 milésimas.

Oscar Piastri, quedaba a casi tres décimas, seguido de Leclerc y Norris, mientras que Hamilton debía abortar su primera vuelta al irse ancho en la curva tres, luego fue primero en salir a la pista a menos de tres minutos de la bandera a cuadros y alcanzó una vuelta de 1m06s408 que lo puso primero, aunque fue relegado por Leclerc por 0s059.

La confusión llegó tras un accidente de Verstappen en la curva nueve que dejó al piloto de Red Bull contra las defensas y motivó banderas amarillas en el sector.

Los Mercedes de Russell y Antonelli venían detrás de Verstappen en pista, pero el británico de todos modos se despachó con un registro de 1m06s113 para superar a Leclerc por 0s236 y quedar en la primera posición.

Suspenso por el accionar de Russell

Hubo suspenso sobre el resultado final ya que los comisarios analizaron el accionar de Russell, pero determinaron que había levantado lo suficiente el pie del acelerador.

Esto dejó a Russell con la pole position, seguido por los Ferrari de Leclerc y Hamilton, mientras que Antonelli debió conformarse con la cuarta posición.

Verstappen finalizó quinto tras su salida de pista, seguido por los McLaren de Norris y Piastri. Las diez primeras posiciones las completaron Isack Hadjar, con el segundo Red Bull, y los Racing Bulls de Liam Lawson y Arvid Lindblad.

Pierre Gasly quedó a solo 40 milésimas de entrar en la Q3. Gabriel Bortoleto fue el mejor de Audi en la 12° posición, seguido por Oliver Bearman, con Haas; Nico Hulkenberg, compañero del brasileño; y Esteban Ocon, con el otro Haas.

Franco Colapinto pasó sin problemas a la Q2, pero luego fue 16° y último en el segundo segmento de la clasificación.