¿Quién juega hoy? Partidos del Mundial 2026 este sábado 27 de junio Conoce cuáles son los partidos del Mundial 2026 de hoy (EFE)

En esta jornada se definirán quiénes son los equipos en pasar a dieciseisavos de final; estos son los partidos del Mundial 2026 para hoy sábado 27 de junio.

Este sábado finaliza la fase de grupos, por lo que hoy se conocerán quiénes son todos los equipos que lograron clasificar para 16avos de final, además de definirse cuáles serán los próximos encuentros del Mundial 2026.

Agenda mundialista: partidos del Mundial 2026 hoy sábado 27 de junio

La jornada de este sábado 27 de junio tendrá seis partidos del Mundial 2026, donde jugarán los grupos L, K y J. Estos son los equipos y horarios de los partidos para hoy:

Grupo L: Panamá vs. Inglaterra

Estadio Nueva York Nueva Jersey, Estados Unidos

15:00 horas (tiempo del centro de México)

Grupo L: Croacia vs. Ghana

Estadio Filadelfia, Estados Unidos

15:00 horas (tiempo del centro de México)

Grupo K: Colombia vs. Portugal

Estadio Miami, Estados Unidos

17:30 horas (tiempo del centro de México)

Grupo K: RD Congo vs. Uzbekistán

Estadio Atlanta, Estados Unidos

17:30 horas (tiempo del centro de México)

Grupo J: Argelia vs. Austria

Estadio Kansas City, Estados Unidos

20:00 horas (tiempo del centro de México)

Grupo J: Jordania vs. Argentina

Estadio Dallas, Estados Unidos

20:00 horas (tiempo del centro de México)

¿Cuándo inician los 16avos del Mundial 2026?

Tras esta última jornada de partidos en la fase de grupos, ahora los equipos entrarán en la etapa de eliminación directa; los 16avos del Mundial 2026 comenzarán este domingo 28 de junio.