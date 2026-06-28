Canadá avanza

HISTÓRICO. Los canadienses celebran por primera vez su pase a octavos de final.

Canadá escribió este domingo una de las páginas más memorables en su historia dentro de los mundiales al imponerse por 0-1 a Sudáfrica, resultado que le permitió sellar su pase a los octavos de final de manera épica. El conjunto norteamericano logró la clasificación con un gol en el tiempo agregado, desatando la euforia entre sus aficionados.

El tanto de la victoria llegó en el minuto 92, cuando Stephen Eustaquio ejecutó un tiro libre desde fuera del área que terminó al fondo de la red de los Bafana Bafana, en un duelo disputado en el estadio de Los Ángeles. La anotación no solo definió el partido, sino que confirmó el mejor desempeño histórico del equipo canadiense en una Copa del Mundo.

UN DUELO INTENSO QUE SE RESOLVIÓ AL FINAL

El encuentro marcó el inicio de la fase de dieciseisavos de final, instancia que se desarrollará hasta el próximo 3 de julio, y estuvo caracterizado por un ritmo intenso y constantes aproximaciones en ambas porterías.

Canadienses y sudafricanos protagonizaron un partido abierto, con múltiples oportunidades de gol que no se concretaron en buena parte por el nerviosismo de los atacantes. A pesar de ello, el conjunto de la hoja de maple mostró mayor orden táctico entre líneas, lo que le permitió controlar mejor los momentos clave del juego.

SUDÁFRICA RESISTIÓ, PERO CANADÁ INSISTIÓ

Para contrarrestar el planteamiento canadiense, Sudáfrica apostó por un esquema 4-2-3-1, enfocado en dificultar la circulación del balón y cerrar los espacios. Su primera gran oportunidad llegó hasta la segunda mitad, con un disparo de larga distancia que se estrelló en el travesaño.

Canadá respondió con mayor intensidad y generó peligro al minuto 62, cuando Tani Oluwaseyi, jugador del Villarreal, remató con potencia, obligando al arquero Williams a intervenir con una atajada clave para mantener el empate momentáneo.

EL REGRESO DE DAVIES CAMBIÓ EL RUMBO

Con el paso de los minutos y ante la urgencia del gol, el técnico Jesse Marsch optó por enviar al campo a su máxima figura, Alphonso Davies, quien regresó a la actividad tras más de un año fuera de las canchas.

La presencia de Davies se hizo notar de inmediato. Apenas instantes después de ingresar, generó una jugada peligrosa con una asistencia para Jacob Shaffelburg, que estuvo cerca de convertirse en gol al minuto 75, aumentando la presión sobre la defensa sudafricana.

CANADÁ ESPERA RIVAL EN OCTAVOS

Cuando todo parecía encaminado a la prórroga, apareció Eustaquio para sentenciar el partido en los últimos instantes, firmando una victoria que ya es histórica para el futbol canadiense.

Con Sudáfrica eliminada, Canadá se instala en los octavos de final, donde se enfrentará al ganador del duelo entre Marruecos y Países Bajos, partido que se disputará el 6 de julio en el estadio de Monterrey, Nuevo Léon. La hoja de maple sueña en grande y mantiene viva la ilusión de seguir haciendo historia en el torneo.

Resultados de ayer

Sudáfrica 0-1 Canadá

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