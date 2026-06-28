OFICIAL: La FIFA publicó cuál será el criterio de desempate de los 16vos de final del Mundial 2026

Criterio de desempate de los 16vos de final La FIFA publicó cuál será el criterio de desempate de los 16vos de final del Mundial 2026 (Cuartoscuro)

La emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entra en su etapa más crítica y apasionante. Tras una intensa actividad que mantuvo en vilo a millones de aficionados, quedaron definidos los 32 equipos que lograron superar la fase de grupos y obtuvieron su boleto para disputar la histórica ronda de 16vos de final.

Al inaugurarse la fase de eliminación directa, las reglas cambian por completo, por lo que el máximo organismo de fútbol ha salido a aclarar de manera oficial el reglamento de competencia para desaparecer cualquier tipo de incertidumbre antes de que ruede el balón.

¿Cuáles son los criterios definidos para los 16avos de final según la FIFA?

Ante la estricta necesidad de definir a un vencedor definitivo en cada uno de los cruces de esta etapa, la FIFA ratificó que se implementará el protocolo tradicional de las grandes citas futbolísticas a nivel internacional. Si al concluir los 90 minutos del tiempo reglamentario el marcador se mantiene igualado, las escuadras no irán directamente a los penales, sino que deberán afrontar las siguientes instancias estipuladas:

En primera instancia, se disputarán dos tiempos suplementarios obligatorios de 15 minutos cada uno. Este periodo de media hora adicional representa la última oportunidad para que las selecciones rompan la paridad en el terreno de juego mediante el desarrollo del juego activo.

Si el empate persiste y se mantiene tras agotarse los 30 minutos de la prórroga, el partido se decidirá de forma definitiva mediante los lanzamientos desde el punto penal. Este método decisivo se ejecutará siguiendo rigurosamente las normas estándar dictadas por la International Football Association Board (IFAB), asegurando con ello la máxima transparencia y legalidad deportiva.

¿Cuándo y dónde ver a México en los 16vos de final?

A continuación, conocerás el orden cronológico de los partidos, sus horarios y las opciones para seguirlos en vivo a través de televisión abierta y plataformas de streaming:

Domingo 28 de junio

13:00 horas: Sudáfrica vs. Canadá

Sudáfrica vs. Canadá Transmisión: ViX Premium

Lunes 29 de junio

11:00 horas: Brasil vs. Japón

Brasil vs. Japón Transmisión : TV Azteca

TV Azteca 14:30 horas: Alemania vs. Paraguay

Alemania vs. Paraguay Transmisión : TUDN

TUDN 19:00 horas: Países Bajos vs. Marruecos Transmisión: TUDN y Azteca 7

Martes 30 de junio

11:00 horas: Costa de Marfil vs. Noruega

Costa de Marfil vs. Noruega Transmisión : ViX

ViX 15:00 horas: Francia vs. Suecia

Francia vs. Suecia Transmisión : ViX

ViX 19:00 horas: México vs. Ecuador

México vs. Ecuador Transmisión: TUDN y Azteca 7

Miércoles 1 de julio

10:00 horas: Inglaterra vs. República Democrática del Congo

Inglaterra vs. República Democrática del Congo Transmisión : ViX

ViX 14:00 horas: Bélgica vs. Senegal

Bélgica vs. Senegal Transmisión : ViX

ViX 18:00 horas: Estados Unidos vs. Bosnia

Estados Unidos vs. Bosnia Transmisión: TUDN y Azteca 7

Jueves 2 de julio

13:00 horas: España vs. Austria

España vs. Austria Transmisión : TUDN

TUDN 17:00 horas: Portugal vs. Croacia

Portugal vs. Croacia Transmisión : TV Azteca

TV Azteca 21:00 horas: Suiza vs. Argelia

Suiza vs. Argelia Transmisión: ViX

Viernes 3 de julio

12:00 horas: Australia vs. Egipto

Australia vs. Egipto Transmisión : ViX

ViX 16:00 horas: Argentina vs. Islas de Cabo Verde

Argentina vs. Islas de Cabo Verde Transmisión : TUDN y Azteca 7

TUDN y Azteca 7 18:30 horas: Colombia vs. Ghana

Colombia vs. Ghana Transmisión: ViX

Con los criterios de desempate plenamente esclarecidos por la FIFA, el Mundial de 2026 se adentra en su fase más arrebatadora, donde el margen de error es nulo y cada minuto extra puede definir el destino de las naciones participantes.