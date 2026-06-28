OFICIAL: La FIFA publicó cuál será el criterio de desempate de los 16vos de final del Mundial 2026

La emoción de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entra en su etapa más crítica y apasionante. Tras una intensa actividad que mantuvo en vilo a millones de aficionados, quedaron definidos los 32 equipos que lograron superar la fase de grupos y obtuvieron su boleto para disputar la histórica ronda de 16vos de final.
Al inaugurarse la fase de eliminación directa, las reglas cambian por completo, por lo que el máximo organismo de fútbol ha salido a aclarar de manera oficial el reglamento de competencia para desaparecer cualquier tipo de incertidumbre antes de que ruede el balón.
¿Cuáles son los criterios definidos para los 16avos de final según la FIFA?
Ante la estricta necesidad de definir a un vencedor definitivo en cada uno de los cruces de esta etapa, la FIFA ratificó que se implementará el protocolo tradicional de las grandes citas futbolísticas a nivel internacional. Si al concluir los 90 minutos del tiempo reglamentario el marcador se mantiene igualado, las escuadras no irán directamente a los penales, sino que deberán afrontar las siguientes instancias estipuladas:
En primera instancia, se disputarán dos tiempos suplementarios obligatorios de 15 minutos cada uno. Este periodo de media hora adicional representa la última oportunidad para que las selecciones rompan la paridad en el terreno de juego mediante el desarrollo del juego activo.
Si el empate persiste y se mantiene tras agotarse los 30 minutos de la prórroga, el partido se decidirá de forma definitiva mediante los lanzamientos desde el punto penal. Este método decisivo se ejecutará siguiendo rigurosamente las normas estándar dictadas por la International Football Association Board (IFAB), asegurando con ello la máxima transparencia y legalidad deportiva.
¿Cuándo y dónde ver a México en los 16vos de final?
A continuación, conocerás el orden cronológico de los partidos, sus horarios y las opciones para seguirlos en vivo a través de televisión abierta y plataformas de streaming:
Domingo 28 de junio
- 13:00 horas: Sudáfrica vs. Canadá
- Transmisión: ViX Premium
Lunes 29 de junio
- 11:00 horas: Brasil vs. Japón
- Transmisión: TV Azteca
- 14:30 horas: Alemania vs. Paraguay
- Transmisión: TUDN
- 19:00 horas: Países Bajos vs. Marruecos Transmisión: TUDN y Azteca 7
Martes 30 de junio
- 11:00 horas: Costa de Marfil vs. Noruega
- Transmisión: ViX
- 15:00 horas: Francia vs. Suecia
- Transmisión: ViX
- 19:00 horas: México vs. Ecuador
- Transmisión: TUDN y Azteca 7
Miércoles 1 de julio
- 10:00 horas: Inglaterra vs. República Democrática del Congo
- Transmisión: ViX
- 14:00 horas: Bélgica vs. Senegal
- Transmisión: ViX
- 18:00 horas: Estados Unidos vs. Bosnia
- Transmisión: TUDN y Azteca 7
Jueves 2 de julio
- 13:00 horas: España vs. Austria
- Transmisión: TUDN
- 17:00 horas: Portugal vs. Croacia
- Transmisión: TV Azteca
- 21:00 horas: Suiza vs. Argelia
- Transmisión: ViX
Viernes 3 de julio
- 12:00 horas: Australia vs. Egipto
- Transmisión: ViX
- 16:00 horas: Argentina vs. Islas de Cabo Verde
- Transmisión: TUDN y Azteca 7
- 18:30 horas: Colombia vs. Ghana
- Transmisión: ViX
Con los criterios de desempate plenamente esclarecidos por la FIFA, el Mundial de 2026 se adentra en su fase más arrebatadora, donde el margen de error es nulo y cada minuto extra puede definir el destino de las naciones participantes.