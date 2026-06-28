Mundial 2026: así quedaron los cruces de dieciseisavos de final; México enfrentará a Ecuador

Después de una primera jornada de emocionantes partidos ha concluido. Con 32 selecciones aún en competencia, el Mundial de 2026 inicia una ronda inédita de dieciseisavos de final que promete enfrentamientos de mayor calidad.
Tras casi dos semanas, la Copa del Mundo de 2026 dejó atrás su primera gran prueba. Los doce grupos ya son historia y el torneo entra en el momento donde cada partido puede cambiar el destino de una selección y, en especial, la de México.
México afronta su primer gran examen
Para la afición mexicana, el camino hacia el título pasa por un rival que conoce bien el futbol de la Concacaf y de Sudamérica: Ecuador.
La Selección Mexicana logró instalarse entre las mejores 32 selecciones del torneo después de una fase de grupos en la que destacó por sus seis puntos, los cuales le dieron el liderazgo en su grupo.
De hecho, junto con España, fue uno de los únicos equipos que consiguió terminar esa primera ronda sin recibir un solo gol, lo cual, sin duda, aviva la confianza del equipo liderado por Javier Aguirre.
A pesar de ello, el reto no es sencillo, ya que Ecuador llega como una selección físicamente intensa, con velocidad por las bandas y futbolistas están acostumbrados a competir en las principales ligas del mundo. Se trata de un rival que históricamente ha complicado a México y que buscará aprovechar cualquier error para instalarse en los octavos de final.
¿Cuándo inician los Dieciseisavos de Final del Mundial 2026?
De acuerdo con la información oficial de la FIFA, esta la ronda de los dieciceisavos de final arrancará este domingo 28 de junio y se extenderá hasta el viernes 3 de julio.
Calendario de partidos dieciceisavos de final 2026
Domingo 28 de junio
Sudáfrica vs. Canadá
13:00 horas
Estadio: Los Ángeles
Transmisión: VIX
Lunes 29 de junio
Brasil vs. Japón
Horario: 11:00 horas (Centro de México)
Sede: Estadio Houston
Transmisión: TV Azteca y VIX
Alemania vs. Paraguay
Horario: 14:30 horas (Centro de México)
Sede: Estadio Boston
Transmisión: VIX
Países Bajos vs. Marruecos
Horario: 19:00 horas (Centro de México)
Sede: Estadio Monterrey
Transmisión: Canal 5, VIX, Tv Azteca y TUDN
Martes 30 de junio
Costa de Marfil vs. Noruega
Horario: 11:00 horas (Centro de México)
Sede: Estadio Dallas
Transmisión: VIX
Francia vs. Suecia
Horario: 15:00 horas (Centro de México)
Sede: Estadio Nueva York | Nueva Jersey
Transmisión: VIX
México vs. Ecuador
Horario: 19:00 horas (Centro de México)
Sede: Estadio Ciudad de México
Transmisión: Canal 5, VIX, Tv Azteca, Canal 9 y TUDN
Miércoles 1 de julio
Inglaterra vs. RD Congo
Horario: 10:00 horas (Centro de México)
Sede: Estadio Atlanta
Transmisión: VIX
Bélgica vs. Senegal
Horario: 14:00 horas (Centro de México)
Sede: Estadio Seattle
Transmisión: VIX
Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina
Horario: 18:00 horas (Centro de México)
Sede: Estadio San Francisco
Transmisión: Canal 5, VIX, Tv Azteca, y TUDN
Jueves 2 de julio
España vs. Austria
Horario: 13:00 horas (Centro de México)
Sede: Estadio Los Ángeles
Transmisión: TUDN, VIX y Canal 5
Portugal vs. Croacia
Horario: 17:00 horas (Centro de México)
Sede: Estadio Toronto
Transmisión: VIX y TV Azteca
Suiza vs. Argelia
Horario: 21:00 horas (Centro de México)
Sede: Estadio Vancouver
Transmisión: VIX
Viernes 3 de julio
Australia vs. Egipto
Horario: 12:00 horas (Centro de México)
Sede: Estadio Dallas
Transmisión: VIX
Argentina vs. Cabo Verde
Horario: 16:00 horas (Centro de México)
Sede: Estadio Miami
Transmisión: Canal 5, TUDN, VIX y TV Azteca
Colombia vs. Ghana
Horario: 19:30 horas (Centro de México)
Sede: Estadio Kansas City
Transmisión: VIX
FIFA introduce cambio inédito en el Mundial 2026
Por primera vez desde que la FIFA amplió el torneo a 48 equipos, la fase de eliminación directa comienza con una ronda de 32 selecciones. Se trata una modificación histórica que añadió ocho partidos más al calendario y que ha incrementado la posibilidad de ver enfrentamientos entre potencias desde mucho antes de los tradicionales octavos de final.
Esto significa que, a partir de ahora, el Mundial se juega a un solo partido, por lo tanto, ganar significa escalar en el cuadro de posiciones; perder implica despedirse de la competencia.
La principal diferencia entre la fase de grupos y las rondas de eliminación directa es la presión.
En la primera etapa todavía existía la posibilidad de recuperarse de un mal resultado.
Ahora no.
Un penal fallado, una expulsión, un error defensivo o una genialidad individual pueden definir el destino de una selección.