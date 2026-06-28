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El Mundial 2026 ya definió los cruces de los dieciseisavos de final. Conoce el camino de México frente a Ecuador, el cuadro completo, las selecciones favoritas y el análisis de la fase de eliminación directa

Mundial 2026: así quedaron los cruces de dieciseisavos de final; México enfrentará a Ecuador

Por Fernando Huacuz
Así quedó la tabla de Dieciseisavos del Mundial 2026
Así quedó la tabla de Dieciseisavos del Mundial 2026 Foto: La Crónica

Después de una primera jornada de emocionantes partidos ha concluido. Con 32 selecciones aún en competencia, el Mundial de 2026 inicia una ronda inédita de dieciseisavos de final que promete enfrentamientos de mayor calidad.

Tras casi dos semanas, la Copa del Mundo de 2026 dejó atrás su primera gran prueba. Los doce grupos ya son historia y el torneo entra en el momento donde cada partido puede cambiar el destino de una selección y, en especial, la de México.

México afronta su primer gran examen

Para la afición mexicana, el camino hacia el título pasa por un rival que conoce bien el futbol de la Concacaf y de Sudamérica: Ecuador.

La Selección Mexicana logró instalarse entre las mejores 32 selecciones del torneo después de una fase de grupos en la que destacó por sus seis puntos, los cuales le dieron el liderazgo en su grupo.

De hecho, junto con España, fue uno de los únicos equipos que consiguió terminar esa primera ronda sin recibir un solo gol, lo cual, sin duda, aviva la confianza del equipo liderado por Javier Aguirre.

A pesar de ello, el reto no es sencillo, ya que Ecuador llega como una selección físicamente intensa, con velocidad por las bandas y futbolistas están acostumbrados a competir en las principales ligas del mundo. Se trata de un rival que históricamente ha complicado a México y que buscará aprovechar cualquier error para instalarse en los octavos de final.

¿Cuándo inician los Dieciseisavos de Final del Mundial 2026?

De acuerdo con la información oficial de la FIFA, esta la ronda de los dieciceisavos de final arrancará este domingo 28 de junio y se extenderá hasta el viernes 3 de julio.

Calendario de partidos dieciceisavos de final 2026

Domingo 28 de junio

Sudáfrica vs. Canadá

13:00 horas

Estadio: Los Ángeles

Transmisión: VIX

Lunes 29 de junio

Brasil vs. Japón

Horario: 11:00 horas (Centro de México)

Sede: Estadio Houston

Transmisión: TV Azteca y VIX

Alemania vs. Paraguay

Horario: 14:30 horas (Centro de México)

Sede: Estadio Boston

Transmisión: VIX

Países Bajos vs. Marruecos

Horario: 19:00 horas (Centro de México)

Sede: Estadio Monterrey

Transmisión: Canal 5, VIX, Tv Azteca y TUDN

Martes 30 de junio

Costa de Marfil vs. Noruega

Horario: 11:00 horas (Centro de México)

Sede: Estadio Dallas

Transmisión: VIX

Francia vs. Suecia

Horario: 15:00 horas (Centro de México)

Sede: Estadio Nueva York | Nueva Jersey

Transmisión: VIX

México vs. Ecuador

Horario: 19:00 horas (Centro de México)

Sede: Estadio Ciudad de México

Transmisión: Canal 5, VIX, Tv Azteca, Canal 9 y TUDN

Miércoles 1 de julio

Inglaterra vs. RD Congo

Horario: 10:00 horas (Centro de México)

Sede: Estadio Atlanta

Transmisión: VIX

Bélgica vs. Senegal

Horario: 14:00 horas (Centro de México)

Sede: Estadio Seattle

Transmisión: VIX

Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina

Horario: 18:00 horas (Centro de México)

Sede: Estadio San Francisco

Transmisión: Canal 5, VIX, Tv Azteca, y TUDN

Jueves 2 de julio

España vs. Austria

Horario: 13:00 horas (Centro de México)

Sede: Estadio Los Ángeles

Transmisión: TUDN, VIX y Canal 5

Portugal vs. Croacia

Horario: 17:00 horas (Centro de México)

Sede: Estadio Toronto

Transmisión: VIX y TV Azteca

Suiza vs. Argelia

Horario: 21:00 horas (Centro de México)

Sede: Estadio Vancouver

Transmisión: VIX

Viernes 3 de julio

Australia vs. Egipto

Horario: 12:00 horas (Centro de México)

Sede: Estadio Dallas

Transmisión: VIX

Argentina vs. Cabo Verde

Horario: 16:00 horas (Centro de México)

Sede: Estadio Miami

Transmisión: Canal 5, TUDN, VIX y TV Azteca

Colombia vs. Ghana

Horario: 19:30 horas (Centro de México)

Sede: Estadio Kansas City

Transmisión: VIX

FIFA introduce cambio inédito en el Mundial 2026

Por primera vez desde que la FIFA amplió el torneo a 48 equipos, la fase de eliminación directa comienza con una ronda de 32 selecciones. Se trata una modificación histórica que añadió ocho partidos más al calendario y que ha incrementado la posibilidad de ver enfrentamientos entre potencias desde mucho antes de los tradicionales octavos de final.

Esto significa que, a partir de ahora, el Mundial se juega a un solo partido, por lo tanto, ganar significa escalar en el cuadro de posiciones; perder implica despedirse de la competencia.

La principal diferencia entre la fase de grupos y las rondas de eliminación directa es la presión.

En la primera etapa todavía existía la posibilidad de recuperarse de un mal resultado.

Ahora no.

Un penal fallado, una expulsión, un error defensivo o una genialidad individual pueden definir el destino de una selección.

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