‘Canelo’ Álvarez ‘Canelo’ Álvarez tendrá que esperar: El regreso al ring del tapatío en Arabia Saudita sufre un inesperado retraso (Cuartoscuro)

El esperado regreso de Saúl “Canelo” Álvarez al cuadrilátero tendrá que esperar. El enfrentamiento ante el boxeador francés Christian Mbilli ya no formará parte de las tradicionales funciones en torno al fin de semana del Día de la Independencia de México en septiembre. De acuerdo con reportes, el combate fue pospuesto para octubre, manteniéndose firme como el evento estelar de la velada en Riad, Arabia Saudita.

¿Cuándo volverá al ring Saúl ‘Canelo’ Álvarez tras confirmarse el aplazamiento de su combate en Arabia Saudita?

Esta contienda representa un escenario sumamente particular para la carrera del mexicano de 35 años con 63 victorias, 39 por KO, 3 derrotas y 2 empates.

Por primera vez desde la temporada de 2022, “Canelo” subirá al cuadrilátero con la etiqueta de retador y no de campeón defensor. Su objetivo principal es recuperar el dominio en las 168 libras tras haber sido derrocado por Terence Crawford en septiembre de 2025.

La reprogramación le otorga unas semanas extras de preparación al equipo liderado por Eddy Reynoso. Cabe recordar que el tapatío superó recientemente un periodo de inactividad de varios meses debido a una intervención quirúrgica realizada en su codo izquierdo posterior a su último tropiezo en Las Vegas.

¿Será Christian Mbilli el rival definitivo que frene el regreso de ‘Canelo’ Álvarez en su nueva fecha de octubre?

En la esquina opuesta, el monarca oficial de la CMB, Christian Mbilli, buscará la defensa de su título y la consolidación definitiva en la élite. A sus 31 años, el luchador profesional presume una impresionante foja invicta de 29 triunfos, 24 KO y solo un empate.

El peleador ha manifestado abiertamente que chocar guantes contra Álvarez representa el mayor desafío de su trayectoria en el boxeo y promete librar una auténtica guerra sobre la lona.