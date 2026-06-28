Russell brilla en Austria y ‘Checo’ Pérez abandona con Cadillac

Gran Premio de Austria El piloto británico de Mercedes, George Russell, celebra su victoria en el circuito Red Bull Ring de Spielberg, Austria. EFE/EPA/ANNA SZILAGYI (ANNA SZILAGYI/EFE)

El británico George Russell (Mercedes) se llevó la victoria en el Gran Premio de Austria, octava fecha del Mundial de Fórmula 1, disputada en el Red Bull Ring de Spielberg. El inglés, de 28 años, firmó su segundo triunfo de la temporada y el séptimo en su carrera, resultado que le permitió recuperar el subliderato del campeonato.

Russell superó en pista al neerlandés Max Verstappen (Red Bull), quien finalizó segundo, mientras que el joven italiano Andrea Kimi Antonelli, líder del campeonato, completó el podio con otro sólido resultado para Mercedes en una jornada marcada por las altas temperaturas.

MERCEDES IMPONE CONDICIONES EN SPIELBERG

El australiano Oscar Piastri (McLaren) fue cuarto, seguido por el británico Lewis Hamilton (Ferrari), quien cedió terreno en la lucha por el campeonato. Con este resultado, Russell se coloca a 40 puntos de Antonelli, que mantiene el liderato con 171 unidades.

En contraste, la jornada fue complicada para varios pilotos: el español Carlos Sainz (Williams) abandonó por falla mecánica, mientras que Fernando Alonso (Aston Martin) terminó en la posición 18. El argentino Franco Colapinto concluyó decimoquinto.

‘CHECO’ SUFRE Y APUNTA A SILVERSTONE

Por su parte el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) no pudo completar la carrera tras un problema en los frenos provocado por el tráfico y las altas temperaturas. “Los frenos se sobrecalentaron... fue una lástima no haber sacado todo lo posible”, explicó el tapatío, quien aseguró que tenía ritmo para pelear con Williams.

“Estábamos en la lucha y adelanté a Alex Albon, pero debemos analizar lo ocurrido rumbo a Silverstone”, añadió ‘Checo’, enfocado en el próximo Gran Premio de Gran Bretaña, que se correrá el siguiente fin de semana con formato sprint.

VERSTAPPEN VUELVE A LOS REFLECTORES

Mientras tanto, Max Verstappen firmó una destacada actuación al terminar segundo en el Gran Premio de Austria, quedando a menos de dos segundos del ganador, George Russell.

El neerlandés, que partió desde la quinta posición, logró su mejor resultado de la temporada, demostrando un sólido ritmo y una eficaz gestión de neumáticos. Además, consiguió su segundo podio del año, reflejando una clara mejoría de Red Bull.

Este resultado refuerza su competitividad en un campeonato donde Mercedes se muestra cada vez más fuerte y consistente frente a sus rivales. En Spielberg volvió a demostrar su capacidad de luchar hasta el final en cada carrera.