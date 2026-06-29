Brasil vs Japón: pronóstico, análisis y posibles alineaciones del partido de eliminatoria del Mundial

Brasil vs Japón | Mundial 2026 El portero japonés Zion Suzuki ha sido una de las figuras del equipo, mientras que Vinicius ha entrado en la competencia por ser uno de los máximos goleadores de este torneo.

Los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo continúan con el partido entre Brasil y Japón en uno de los duelos más esperados por la afición. Los cinco veces campeones del mundo quieren demostrar que tienen lo necesario para volver a competir por el título y cortar de una vez por todas esa sequía de 24 años que suman desde la edición de 2002. En frente, el cuadro nipón es uno de los dos representantes que quedan del futbol asiático y quieren demostrar el avance que ha tenido su selección en los años recientes con una generación destacada de elementos que juegan en ligas importantes.

Después de más de 70 partidos, el Mundial llega a su fase de eliminación directa donde es ganar o volver a casa. Para esta edición, se estarán disputando por primera vez en la historia desde la fase de dieciseisavos, lo que agrega una serie más para cada competidor que supera los tres enfrentamientos de grupos. Canadá, uno de los tres anfitriones, se convirtió en el primero en obtener su boleto luego de su victoria de 0-1 ante Sudáfrica. Ahora, espera al vencedor entre Países Bajos y Marruecos, enfrentamiento que se disputará esta noche en el Estadio Monterrey.

Pronóstico del Brasil vs Japón | Mundial 2026, dieciseisavos de final

De acuerdo con sitios especializados de análisis y estadística, las probabilidades de resultado en los 90 minutos aparecen de la siguiente manera:

Triunfo de Brasil: 59%

59% Empate: 24%

24% Triunfo de Japón: 17%

Probabilidades de avanzar a la siguiente ronda en tiempo extra o penales:

Brasil: 72%

72% Japón: 22%

Análisis del Brasil vs Japón | Mundial 2026, Dieciseisavos de final

El segundo partido de esta ronda eliminatoria enfrenta a dos favoritos de la afición internacional. Brasil, máximo ganador de Copas del Mundo y referente histórico de este deporte ante Japón, cuya cultura de mangas y animes ha llegado a casi todos los rincones del mundo y que fue la primera selección en obtener su boleto a esta competencia durante las eliminatorias, hace más de año y medio.

Aunque Brasil es constantemente uno de los favoritos, varios y expertos y analistas se han sorprendido esta edición al considerar que la generación de este 2026 era una de las de menor jerarquía en años recientes, situación que se vio reflejada durante el proceso de eliminatorias. Sin embargo, el trabajo de Carlo Ancelotti como entrenador comienza a rendir sus frutos y tiene a este equipo invicto y con muestras importantes de buen futbol con Vinicius Jr brillando como uno de los máximos goleadores así como con Neymar ya disponible para jugar.

La ‘Canarinha’ se ha caracterizado este torneo por su juego de asociación rápido y efectivo en ataque así como un medio campo sólido en la parte de la contención con Casemiro y Bruno Guirmaraes. También, se ha caracterizado por ser un conjunto que presiona de la salida, lo que le ha ayudado a generar situaciones de gol rápidamente en sus tres primeros partidos. La mala noticia es que todavía no contarán con Raphinha, la estrella del FC Barcelona que todavía no ha podida destacar este torneo con su equipo nacional.

Por su parte, el equipo japonés ha apostado por tener una alta presencia de jugadores en el medio campo y atacando constantemente por las bandas con sus carrileros. En el sector defensivo, quien más ha brillado ha sido su portero Zion Suzuki, quien fue fundamental en los enfrentamientos ante Suecia y Países Bajos con atajadas puntuales.

La principal clave para Brasil será ponerse al frente en el marcador durante los primeros minutos, tal como ocurrió contra Haití y Escocia para poder tener mayor control del partido. Por su parte, los japoneses tendrán que tener cuidado con Vinicius, que no sólo ha sido el goleador de este equipo, sino que ha sido el elementos más desequilibrante. También, deberán aprovechar el lado izquierdo de la defensa brasileña, que ha sido donde más vulnerables se han mostrado hasta el momento con Gabriel Magalhaes.

Posibles alineaciones del Brasil vs Japón | Mundial 2026, Dieciseisavos de final

Brasil: Allison, Douglas Santos, Gabriel Magalhaes, Marquinhos, Danilo, Lucas Paquetá, Casemiro, Bruno Guirmaraes, Rayan, Matheus Cunha, Vinicius Jr.

Japón: Zion Suzuki, Shogo Taniguchi, Takehiro Tomiyasu, Hiroki Ito, Ritsu Doan, Daichi Kamada, Kaishu Sano, Ao Tanaka, Keito Nakamura, Ayase Ueda, Daizen Maeda