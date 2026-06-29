Lauren Olivares alcanza el liderato del EPSON Tour

EPSON Tour. Lauren Olivares empató al tercer sitio el fin de semana en el Reliance Matrix Championship. (EpsonTour)

Lauren Olivares sigue haciendo historia en el EPSON Tour, la golfista mexicana ya es la número uno en la lista de puntos en la carrera por la tarjeta al LPGA Tour para el 2027, luego de terminar en un empate al tercer lugar en el Reliance Matrix Championship, torneo que se jugó el fin de semana en el Spanish Trail Country Club de Las Vegas.

La mexicana de 22 años, quien juega su primera temporada en el EPSON Tour, ascendió un sitio respecto a la semana anterior cuando ganó el torneo Great Lakes Championship.

En la carrera por la tarjeta al LPGA Tour, Olivares supera con 1314 puntos a Kaleiya Romero (1311), la estadounidense también es novata del Tour, a quien Lauren derrotó semana anterior en la lucha por el título.

Empata al T3 en torneo en Las Vegas

En el reciente fin de semana en Las Vegas, Lauren OIivares estuvo peleando los primeros sitios en los tres días de competencia. Inició con ronda de 66 el viernes, continuó con otro 66 el sábado, día en que terminó en un empate al segundo sitio.

En la ronda final del domingo la mexicana firmó un 69, después de cinco birdies (tres de ellos seguidos entre los hoyos 16, 17 y 18), por dos bogeys. Su total de 201 golpes (-15) la colocaron al final en el T3 para sumar su quinto Top 5 de la temporada en 10 eventos jugados.

El trofeo del torneo se lo disputaron la estadounidense Kaleiya Romero, quien ganó en hoyo de desempate a la china Liqi Zeng. Ambas concluyeron con 200 golpes (-16).

En el tercer puesto junto a la mexicana terminaron las estadounidenses Catherine Park y Kelly Xu.

Las jugadoras que finalicen la temporada entre los puestos 1 y 15 del ranking obtendrán su tarjeta del LPGA Tour para la siguiente temporada.

Paula Miranda T58 en Las Vegas

Mientras Olivares ha llegado a la cúspide en la lista para obtener tarjeta LPGA Tour en 2026, sus connacionales Paula Miranda, también novata en el Tour y María Fassi, exjugadora LPGA, siguen batallando en la gira.

Miranda también de 22 años terminó en un empate al sitio 58 con 212 golpes (-4), con el sumó su tercer corte en diez torneos jugados. A María Fassi no le alcanzó para librar el corte que se hizo con -3 golpes y la hidalguense se quedó con -2 impactos.

El Four Winds Invitational a jugarse del 10 al 12 de julio en el Blackthorn Golf Club de Indiana es el próximo torneo del EPSON Tour.