¿Y la libertad de expresión, la libertad de cuestionar?

DIRECTOR TÉCNICO. Javier Aguirre ante Ecuador: entre la cancha y la libertad de expresión. (Carlos Ramirez/Carlos Ramirez)

La conferencia previa: preguntas inevitables

Este lunes, Javier Aguirre ofrece la conferencia de prensa previa al duelo contra Ecuador. Desde luego, vendrán las preguntas evidentes: ¿qué cambios va a hacer?, ¿cuál será el planteamiento?, ¿México saldrá ofensivo o esperará al rival?, además de alguna que otra ocurrencia.

Libertad de expresión y el derecho a preguntar

Es deseo de este espacio que el técnico mexicano tenga en cuenta los artículos sexto y séptimo de la Constitución, que conceden a los mexicanos la libertad de expresión y, por lógica, permiten a los periodistas preguntar sobre cualquier asunto relacionado con el tema que se trata.

NO SE NOS PUEDE PROHIBIR PREGUNTAR SOBRE TEMAS QUE AL ENTREVISTADO LE RESULTEN INCÓMODOS. De la misma forma, el entrevistado tiene el derecho de responder o no a cada cuestionamiento.

Un partido que trasciende lo deportivo

Para muchos, el duelo contra Ecuador es un simple partido de futbol, y de hecho LO ES. No está en juego la patria. La selección mexicana de futbol representa, justamente, al futbol de nuestro país.

Sin embargo, existe un tema en extremo evidente: los triunfos del equipo mexicano están dando alegría al pueblo mexicano, un pueblo hambriento de celebrar LO QUE SEA. Se puede decir que “a los mexicanos les gusta el desmadre y les das maracas”.

El futbol como fenómeno social

Las victorias de la escuadra nacional han resultado un excelente catalizador para salir a la calle, incluso bajo la tormenta: gritar, bailar, hacer nuevos amigos. El fenómeno social que representa una Copa del Mundo no tiene comparación EN CASI TODO EL PLANETA.

Lo que en algún momento criticamos muchos de nosotros está resultando un verdadero éxito: aumentar el número de participantes dio oportunidad a países que nunca soñaron con ver a su equipo en una justa mundialista.

El encanto de las sorpresas: el caso Cabo Verde

El gran ejemplo es Cabo Verde, la “Cenicienta” del mundial, un equipo del que muchos nos hemos convertido en seguidores.