México vs Ecuador: ¿Memo Ochoa jugará este martes 30 de junio? Esto se sabe sobre la participación del portero

Memo Ochoa en el Mundial 2026 El portero podría participar en su última Copa del Mundo. (cuartoscuro)

Sin duda, uno de los momentos más emotivos de la participación de la Selección Mexicana en el Mundial FIFA 2026 fue la emotiva despedida de Memo Ochoa del terreno de campo durante el partido frente a Chequia. Entre aplausos, vitoreos y gritos de júbilo de más de 80 mil aficionados, el arquero se despidió de las canchas por lo que este será su última copa mundialista.

No obstante, ha surgido la duda si su participación continúa en lo que resta del Mundial o si el enfrentamiento ante Chequia marcó el punto final de su historia...¿Volverá a tener minutos o su homenaje marcó su última aparición con el Tricolor?

Claudia Sheinbaum reconoce el legado de Memo Ochoa

Durante su conferencia de este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el histórico arquero y el reconocimiento que recibió durante el partido frente a República Checa.

La mandataria destacó la trayectoria de Ochoa y consideró que el homenaje fue plenamente merecido.

“En el Mundial pasado se coronó y en este se merecía ese homenaje, la verdad. Muy merecido el que haya podido jugar esos minutos”, expresó la mandataria.

La Presidenta también reconoció el desempeño de la selección y la dirección de Javier Aguirre al frente del equipo: “Sabemos además que tienen mucha confianza en sí mismos, están muy bien, que han ido mejorando y todos tenemos mucha fe y mucho corazón con nuestra Selección. Eso es en este momento lo más importante”.

¿Todavía puede jugar Memo Ochoa contra Ecuador?

Sí. Aunque el homenaje fue entendido como el cierre de un ciclo, Guillermo Ochoa continúa registrado dentro de la convocatoria oficial de México, por lo que reglamentariamente puede volver a jugar si Javier Aguirre así lo considera.

Asimismo, si Raúl “Tala” Rangel se lesiona o por algún otro motivo no se encuentra en disposición para jugar, Ochoa podría suplirlo sin problema.

No obstante, el técnico mexicano no ha adelantado si mantendrá como titular a Raúl Rangel o si dará nuevamente minutos al experimentado arquero.

La decisión dependerá del planteamiento táctico para enfrentar a Ecuador, un rival que representa el primer gran examen de eliminación directa para el conjunto nacional.

Claudia Sheinbaum también aprovechó para enviar un mensaje de apoyo al Tricolor y expresó su confianza en que el equipo continúe avanzando en el torneo.

“Tienen mucha confianza en sí mismos, han ido mejorando a lo largo del torneo. Tenemos mucha fe y mucho corazón”, afirmó la presidenta