Países Bajos vs. Marruecos Países Bajos vs. Marruecos: horario, canal, cómo y dónde ver en vivo el Mundial 2026 (EFE)

La Fase de Grupos ha quedado atrás y el torneo entra en su etapa más emocionante. Este lunes arranca formalmente la ronda de eliminación directa desde la sede en Monterrey: la selección de Países Bajos se enfrentará cara a cara contra Marruecos para poder avanzar a los octavos de final. A continuación, conoce el horario, y los canales para seguir este partido completamente en vivo.

¿A qué hora juega Países Bajos vs. Marruecos?

El partido se disputará este lunes 29 de junio en punto de las 19:00 horas. La sede para este encuentro de “vida o muerte” será en el Estadio Monterrey.

¿Dónde ver el partido en vivo en México?

Al tratarse de uno de los duelos con mayor expectativa de este torneo, las opciones para seguir la transmisión en directo abarcan tanto señales abiertas como alternativas de paga y streaming:

Televisión abierta: Canal 5 y Azteca 7.

Canal 5 y Azteca 7. Televisión de paga: TUDN.

TUDN. Streaming: ViX y el sitio web de Azteca Deportes.

Alineaciones probables para el encuentro

A pocas horas de que ruede el balón, Ronald Koeman, director técnico de Países Bajos, y Mohamed Ouahbi, director técnico de Marruecos, comienzan a definir sus planes para mandar a la cancha a sus mejores jugadores. Al tratarse de un compromiso de eliminación directa entre la “Naranja Mecánica” y los “Leones del Atlas”, se prevé que el encuentro arranque con las siguientes alineaciones:

Países Bajos: Bart Verbruggen, Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk, Micky van de Ven, Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders, Donyell Malen, Brian Brobbey y Cody Gakpo.

Marruecos: Yassine Bounou, Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui, Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui, Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss, Ismael Saibari.

Todo está listo para un duelo inédito y de alta tensión. El destino de Países Bajos y Marruecos en esta Copa del Mundo se decidirá en 90 minutos para definir quién avanza y quién se despedirá del Mundial 2026.