Abraham Ancer y Carlos Ortiz, en el field del BMW International Open

Debutantes en el BMW International Open. Carlos Ortiz y Abraham Ancer buscarán este fin de semanas en Múnich un resultado que les permita obtener puntos de ranking mundial (OWGR). (Foto especial)

Los mexicanos Abraham Ancer y Carlos Ortiz son dos de los diez jugadores LIV Golf que competirán en el BMW International Open que a jugarse del 2 al 5 de julio en el Golf Club München Eichenried, en Múnich, Alemania.

Además de los mexicanos también entrarán en acción: Joaquín Niemann (CHI), Sebastián Muñoz (COL), Byeong Hun An (KOR), Josele Ballester (ESP), Sergio García (ESP), Martín Keymer (ALE), Adrian Meronk (POL) y Víctor Pérez (FRA).

Los jugadores de LIV Golf siguen buscando oportunidades de mantenerse activos competitivamente ante la incertidumbre de la continuidad de LIV Golf para la temporada 2027, tras el anuncio del retiro del fondo del PIF Saudí al terminar el 2026.

El tamaulipeco Ancer se presenta como el número 11 de la clasificación de LIV Golf y ha tenido un rendimiento constante este año. El golpeo de bola de Ancer es uno de los mejores de la liga. Es la primera vez que Abraham compite en un torneo de la gira europea.

Carlos Ortiz llega al torneo alemán después de no librar el corte en el U.S. Open semanas atrás, también renunció a jugar este martes de la calificación del Abierto Británico para concentrar toda su atención en el torneo alemán.

Como jugador LIV el tapatío es el número 25 de la clasificación, seguido del colombiano Sebastián Muñoz. Los tres latinos son del equipo Torque GC que comanda Joaquín Niemann, también presente en Múnich.

Joaquín Niemann llega con etiqueta de favorito

Niemann, quien debuta en este evento, llega como favorito del torneo por segunda semana consecutiva, ha sido el jugador más en forma durante el último mes: ganó el LIV Golf Korea en un desempate hace tres semanas, consiguiendo así su octavo título individual en LIV Golf (récord), luego logró un séptimo puesto (T7) en el U.S. Open de Shinnecock Hills, el mejor resultado de su carrera en un Major.

Para Martín Keymer este evento le significa regresar a casa. El ex número uno del mundo y dos veces campeón de Majors es un héroe del golf alemán, ostentando la distinción de ser el ganador más joven y el único alemán de este torneo, al alzarse con el título en Múnich en 2008 con tan solo 23 años.

Adrian Meronk, primer polaco en ganar en el DP World Tour aporta una valiosa experiencia a Múnich. Meronk posee un juego potente y fiable, y ha cosechado éxitos en campos europeos rodeados de árboles.

Entre los españoles competirán Joselle Basllester y Sergio García. Ballester de 22 años es la joven estrella de Fireballs GC, ha tenido una temporada repleta de momentos espectaculares, pero aún busca la regularidad mientras continúa su desarrollo bajo la tutela del capitán García, quien ha sido subcampeón dos veces en el BMW International Open.

El francés Víctor Pérez y el sudcoreano Byeong Hu An buscan aprovechar al máximo la ventaja del DP World Tour.

Como campeón defensor se presenta el inglés Dan Brown.