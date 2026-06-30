¿Dónde jugará LeBron James tras anunciar su salida de Los Angeles Lakers?

LeBron James LeBron James quiere ganar otro título antes de retirarse de la NBA. (EFE)

LeBron James es un jugador histórico en la NBA, con 41 años se puede declarar agente libre y aún varios equipos lo querrían en su plantilla, algo inédito hasta el momento en la Ligay su carrera continuará lejos de Los Angeles Lakers, ya que les informó que se hará a un lado del equipo.

¿Por qué LeBron James no jugará con los Lakers en el 2026-27?

La decisión no es sorpresiva, LeBron se ha mantenido en un gran nivel con cuatro décadas y está en un equipo como los Lakers, quienes no pueden aspirar al título ante la oleada de equipo con talento joven como los Oklahoma City Thunder o San Antonio Spurs.

Es por esa razón y otras más que LeBron prefiere buscar su último aire en la NBA con un equipo contendiente, por lo que dará todo en los próximos meses y hay algunos destinos donde podría encajar el veterano.

Así, LeBron James entrará en breve al mercado de jugadores elegibles en la agencia libre, un movimiento que pocos creerían de un jugador tan longevo y sin el uniforme de los Lakers.

De acuerdo con estimaciones, LeBron James se ha ganado $581 millones de dólares en contratos con los Cleveland Cavaliers, Miami Heat y Los Angeles Lakers, cifra que pocos jugadores han visto y ahora no perseguirá más dinero, sino títulos.

Hoy, el futuro de los Lakers está en Luka Doncic y Austin Reeves con su renovación, por lo que seguir sin LeBron tampoco afectará tanto, ya que su salida les libera una gran cantidad de dinero que pueden invertir en otro jugador.

¿Qué equipos buscan a LeBron James para la temporada 2026-27?

Uno de los equipos que más resalta en la búsqueda de LeBron James son los Golden State Warriors, quienes también buscan los servicios de Anthony Davis. Así, los Warriors optarían por reunir al dúo que ganó el campeonato con los Lakers en 2020.

Pero esto sólo será posible si Jimmy Butler cede su lugar y salario al irse del equipo, por lo que habrá diversas negociaciones sobre él en los próximos días.

Otro de los equipos que levantarían la mano por LeBron James son los Miami Heat, quienes buscan reconstruirse y LeBron llegaría a dar su experiencia con el trabuco que armaron con Giannis Antetokounmpo y Bobby Portis.

Uno más serían los Cleveland Cavaliers, quienes draftearon a LeBron James como novato y ya tienen un título gracias al ‘Rey’, pero con los sueldos de Evan Mobley, Donovan Mitchell y James Harden esto parece poco probable.