¿Se puede suspender el México vs Ecuador por la lluvia? Esto dice la FIFA

¿Se podría suspender el partido México vs Ecuador por las lluvias? Foto: Generada con IA

A tan sólo unas horas del encuentro entre México vs. Ecuador el pronóstico del clima no parece favorecer a todas las personas que acudirán al Estadio Ciudad de México y a los Fan Fest instalados en los diversos puntos de la CDMX.

No obstante, la preocupación podría ir más allá, dado que el pronóstico para esta tarde prevé fuertes lluvias, mismas que podrían poner en duda la participación de ambas selecciones en este partido de dieciseisavos de final, este martes 30 de junio.

¿La lluvia puede suspender el México vs Ecuador?

La respuesta corta es no necesariamente. De acuerdo con los reglamentos internacionales, la lluvia por sí sola no es motivo suficiente para cancelar un partido. Si el terreno de juego mantiene condiciones adecuadas y el balón puede rodar con normalidad, el encuentro puede disputarse aun con precipitaciones intensas.

Sin embargo, las reglas sí cambian cuando existe actividad eléctrica en las inmediaciones del estadio o cuando las condiciones meteorológicas representan un riesgo para la seguridad de jugadores, árbitros, personal operativo y aficionados. En esos casos, el árbitro, en coordinación con los delegados de la FIFA, puede ordenar una suspensión temporal mientras pasa la tormenta.

Cabe destacar que esta decisión (en caso de llevarse a cabo) es una medida para salvaguardar la integridad de todos los involucrados antes que garantizar el desarrollo inmediato del partido.

¿Qué dice la FIFA sobre las tormentas eléctricas?

Por otra parte, es necesario citar la información oficial de la FIFA, ya que el organismo cuenta con protocolos específicos para eventos climáticos severos.

Cuando existe riesgo por rayos o tormentas eléctricas cerca del inmueble, el árbitro puede detener el partido y enviar a los jugadores a los vestidores mientras las autoridades monitorean la evolución del clima.

La reanudación depende de que las condiciones vuelvan a ser seguras. Si el riesgo persiste durante un periodo prolongado, la organización analiza las alternativas disponibles, que pueden incluir reprogramar el encuentro conforme al reglamento de la competencia.

En otras palabras, el principal factor no es la lluvia, sino la seguridad contra rayos o climas extremos.

¿Qué pasa si comienza a llover durante el partido?

Los partidos de fútbol profesional están preparados para disputarse bajo lluvia. Además, el sistema de drenaje del Estadio Ciudad de México, renovado como parte de la remodelación para la Copa del Mundo, permite desalojar grandes cantidades de agua y mantener la cancha en condiciones óptimas durante el lapso de lluvias.

Por ello, si únicamente llueve y no existe riesgo eléctrico, el encuentro podría continuar con normalidad.

Por ahora, todo apunta a que el encuentro se disputará conforme al calendario previsto. Hasta el momento no existe ningún anuncio oficial que indique una suspensión o cambio de horario para el México vs Ecuador.