Brasil vs Noruega: ¿Cuándo se jugará el segundo partido confirmado de octavos de final?

Brasil ya tiene rival | Noruega elimina a Costa de Marfil y avanza en el Mundial.

El segundo duelo confirmado de los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya tiene protagonistas. La selección de Brasil se enfrentará a Noruega luego de que el conjunto europeo venciera 2-1 a Costa de Marfil en los dieciseisavos de final.

Noruega selló su clasificación gracias a las anotaciones de Antonio Nusa al minuto 39 y de Erling Haaland al 86. Aunque Costa de Marfil reaccionó con un gol de Amad Diallo al 74 que acercó a los africanos en el marcador, la escuadra nórdica resistió la presión y Haaland sentenció el encuentro en la recta final.

Con este resultado, quedó definido el segundo enfrentamiento de los octavos de final, instancia que se disputa por primera vez en una Copa del Mundo tras la ampliación del torneo a 48 selecciones y la incorporación de la ronda de dieciseisavos.

¿Cuándo y dónde se jugará Brasil vs Noruega?

El enfrentamiento entre Brasil y Noruega se disputará el domingo 5 de julio a las 14:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio de Nueva York Nueva Jersey (MetLife Stadium), recinto que albergará uno de los partidos más atractivos de la siguiente ronda.

Brasil llega a esta instancia después de imponerse 2-1 a Japón, mientras que Noruega hizo lo propio al eliminar a Costa de Marfil, por lo que ambos buscarán un lugar entre las ocho mejores selecciones del Mundial.

El ganador de este compromiso avanzará a los cuartos de final y continuará su camino en busca del título de la Copa del Mundo 2026.