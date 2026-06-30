México vs Ecuador: pronóstico, análisis y posibles alineaciones del partido del Mundial 2026

México vs Ecuador | Mundial 2026 El equipo mexicano podría regresar a su 11 inicial habitual para medirse a los sudamericanos en la cancha del Estadio Ciudad de México.

La primera ronda de eliminación directa del Mundial 2026 continúa este martes 30 de junio con el partido estelar entre México y Ecuador. El ‘Tricolor’ llega después de un paso perfecto en la fase de grupos y buscando regresar a los octavos de final de una Copa del Mundo, misma que históricamente se les ha complicado. En frente, tendrán a un equipo sudamericano que llega con una “generación dorada” en busca de una revancha y una campanada histórica en la cancha del Estadio Ciudad de México.

Esta ronda de dieciseisavos de final nos regaló ya las dos primeras grandes sorpresas con Paraguay eliminando a Alemania y Marruecos dejando fuera a Países Bajos. Dos equipos europeos que se apuntaban como candidatos cayeron por la vía de los penales. Por su parte, Brasil y Canadá lograron ganar en los noventa minutos, pero con la mínima diferencia, demostrando que las distancias se han recortado y lo complejao que se han vuelto estos partidos de ganar o quedar fuera, por lo que el enfrentamiento de esta noche en el Azteca podría tener grandes emociones.

Pronóstico del México vs Ecuador | Mundial 2026, Dieciseisavos de final

De acuerdo con sitios especializados en análisis y estadística, estas son las probabilidades de resultado del partido en los 90 minutos:

Triunfo de México: 43%

43% Empate : 29%

: 29% Triunfo de Ecuador: 28%

Probabilidades de avanzar en tiempo extra o penales:

México : 58%

: 58% Ecuador: 42%

Análisis del México vs Ecuador | Mundial 2026, Dieciseisavos de final

Estas dos selecciones tienen un amplio historial de enfrentamientos que incluyen partidos amistosos, Copa América y Copas del Mundo. El saldo a favor es para el cuadro ‘Azteca’, quien ha ganado 14 enfrentamientos directos contra cuatro de Ecuador. No obstante, los últimos tres han terminado en empate, siendo dos encuentros amistosos y el de la Copa América 2024.

México llega a esta instancia luego de hacer historia con tres victorias en fase de grupos por primera vez en las Copas del Mundo. Los dirigidos por Javier Aguirre no han recibido ni un solo gol en esta competencia y se mantienen invictos en todos sus enfrentamientos de este 2026. Además, se mantendrán en el Estadio Azteca, inmueble que ha sido su fortaleza histórica y donde tienen una racha de múltiples años sin caer.

‘El Vasco’ hizo rotación de plantilla en el partido ante Chequia, pero mantuvo el 4-2-3-1 que utilizó contra Corea del Sur. Ahora, con la mayoría de los titulares descansados, podría regresar a su tradicional 4-3-3 y tener un 11 inicial más parecido al presentado contra Sudáfrica. Las principales dudas se mantienen en el medio campo, donde Luis Romo ha participado directamente en goles de los partidos anteriores y Gilberto Mora ha alzado la mano para poder ser titular.

Mientras tanto, Ecuador ha venido de menos a más. Luego de su derrota ante Costa de Marfil y su empate con Curazao, el equipo sudamericano derrotó a Alemania para llegar como uno de los mejores terceros lugares a esta instancia. El combinado de Sebastián Beccacece cuenta con elementos experimentados y de calidad probada en Europa, lo que buscan que sea su principal argumento futbolístico para llevarse la victoria.

Para México, las claves del partido podrían pasar por mantener el cero en su portería y defender con el balón controlado, como lo ha hecho hasta ahora. La combinación de los volantes ofensivos como Mora, Fidalgo o Gutiérrez será crucial para poder atacar los espacios. En el caso de Ecuador, la presión alta y la flexibilidad táctica han sido sus mejores herramientas durante el torneo, cambiando constantemente las referencias de ataque y confundiendo a las defensas rivales.

Posibles alineaciones del México vs Ecuador | Mundial 2026, Dieciseisavos de final

México: Raúl ‘Tala’ Rangel, Israel Reyes, Edson Álvarez, Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Erick Lira, Álvaro Fidalgo, Gilberto Mora, Roberto Alvarado, Julián Quiñones, Raúl Jiménez

Ecuador: Hernán Galíndez, Piero Hincapié, William Pacho, Joel Ordóñez, Alan Franco, Nilson Angulo, Moisés Caicedo, Pedro Vite, John Yeboah, Enner Valencia, Gonzalo Plata