Costa de Marfil vs Noruega: Horario, canal, transmisión, cómo y dónde ver a Haaland en el Mundial

Costa de Marfil vs Noruega | Haaland busca seguir haciendo historia. (Agencia EFE)

Los dieciseisavos de final del Mundial 2026 continúan este martes con el duelo entre Costa de Marfil y Noruega, encuentro en el que el delantero Erling Haaland buscará seguir ampliando su cuota goleadora en el torneo.

¡Otra gran jornada de Dieciseisavos de Final nos espera! 👀#CopaMundialFIFA — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) June 30, 2026

Noruega avanzó a esta instancia tras finalizar en el segundo lugar del Grupo I. En la fase de grupos derrotó 4-1 a Irak, venció 3-2 a Senegal y cayó 4-1 ante Francia.

Por su parte, Costa de Marfil clasificó por primera vez a los dieciseisavos de final en sus cuatro participaciones mundialistas. Los africanos llegan tras vencer 1-0 a Ecuador, perder 2-1 frente a Alemania y derrotar 2-0 a Curazao.

Detalles sobre el partido entre Costa de Marfil y Noruega

Costa de Marfil y Noruega se enfrentarán este martes 30 de junio a las 11:00 horas, tiempo del centro de México. El compromiso corresponde a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y podrá seguirse en México exclusivamente a través de la plataforma de streaming ViX Premium con el acceso al Pase Mundialista.

El encuentro se disputará en el Estadio Dallas, en Estados Unidos, donde la selección noruega parte como favorita gracias al poder ofensivo de Haaland y al talento de Ødegaard. Del otro lado, el conjunto marfileño intentará dar batalla con jugadores como Franck Kessié y Nicolas Pépé.

El duelo entre Costa de Marfil y Noruega será el encargado de abrir la actividad de este 30 de junio en los dieciseisavos del Mundial. Más tarde, la jornada continuará con el enfrentamiento entre Francia y Suecia, programado para las 15:00 horas en el Estadio Nueva York–Nueva Jersey. Finalmente, el día cerrará con uno de los partidos más esperados para la afición mexicana, cuando México reciba a Ecuador a las 19:00 horas en el Estadio Ciudad de México en busca del boleto a los octavos de final.