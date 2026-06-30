Que sigan los festejos

QUE GANE MÉXICO. ¡Vamos muchachos! (Carlos Zepeda/MEXSPORT)

Parece injusto que, después de todo lo que hemos vivido en las últimas semanas, toda la alegría, los festejos, las emociones, los momentos imborrables y, sobre todo, la unión entre los mexicanos, queden en el olvido en caso de que este martes la selección no consiga un buen resultado.

Ecuador es un rival fuerte, con jugadores en las mejores ligas del mundo, pero como selección está al mismo nivel que México y, por eso, la localía le da una ligera ventaja a nuestro equipo.

El juicio deportivo

Durante cuatro años esperamos que llegara este día para finalmente poder catalogar este periodo. Si pierde México, será un fracaso; si avanza la selección, habrá cumplido, y solamente si logra avanzar a los cuartos de final podremos decir que, futbolísticamente, fue un Mundial exitoso. No antes.

Eso en cuanto al futbol, pero lo generado tras los triunfos de la primera ronda espero que sea inolvidable y una muestra de lo mucho que México necesita alegrías y mantenerse unido. No nos olvidamos de los problemas y tragedias que ocurren en nuestro país, pero sí demostramos que, con un motivo común, podemos estar del mismo lado para superar lo que se presente.

Un equipo que cambió la narrativa

Este grupo llegó muy golpeado y maltratado por medios y afición, no hay que olvidarlo, y nos regaló una grandísima primera ronda, con muchas alegrías para todo el país. Además, se confirmó lo que decíamos antes del Mundial: que todo México estaría volcado con su selección cuando llegara el momento.

Recuerdo a algunos descerebrados pedir que se le quitara el Mundial a México unas semanas antes de comenzar; gente que aseguraba que sería un fracaso o que incluso celebraba los problemas políticos porque, según ellos, dejarían mal parados ante el mundo a los organizadores locales.

La fiesta de un país

Ojalá que esas personas no hayan festejado nada durante los tres partidos anteriores y se hayan quedado amargadas mientras la felicidad recorría todo el país. Todos sabemos quiénes son los miserables que querían que México fracasara como país en la organización de este torneo.

En la cancha pueden pasar muchas cosas. Soy de los que creen que el Tri tiene argumentos para calificar, no solamente por fe, sino por fundamentos futbolísticos; sin embargo, también sé que Ecuador es un muy buen equipo. Creo que la localía será un factor importante, que le pesará a los ecuatorianos, pero quienes asistan al estadio deberán alentar como nunca.

Que no termine la unión

Si no avanza México, ojalá que no olvidemos las últimas semanas que hemos vivido. Ojalá que permanezcan los recuerdos de la alegría, de la convivencia y de la unidad que el futbol fue capaz de generar.

Pero, sinceramente, confío en que este martes será una nueva noche de fiesta para nuestro país.