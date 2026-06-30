Mundial 2026: la predicción matemática que rompió Marruecos al eliminar a Países Bajos

Marruecos rompe el pronóstico | Así funcionaba el modelo matemático que veía a Países Bajos como campeón del Mundial. (Gabriela Pérez Montiel)

La sorprendente eliminación de Países Bajos a manos de Marruecos acabó con uno de los pronósticos más comentados rumbo al Mundial: el modelo matemático de Joachim Klement, que señalaba a Países Bajos como el próximo campeón del mundo.

El conjunto neerlandés quedó eliminado tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y caer 3-2 en la tanda de penales ante Marruecos, resultado que puso fin a la predicción del economista.

¿Cómo funciona el modelo predictivo de Joachim Klement?

Klement, jefe de Estrategia en Panmure Liberum, ganó notoriedad luego de que su modelo predictivo acertara al campeón de las Copas del Mundo de 2014, 2018 y 2022. Aunque el análisis comenzó como un ejercicio recreativo, con el paso de los años se convirtió en una referencia seguida por miles de aficionados.

Su metodología combina variables económicas y deportivas para estimar qué selección tiene mayores probabilidades de conquistar el título. Entre los factores que analiza se encuentran el tamaño de la población, el clima, la riqueza del país, la infraestructura para el desarrollo del futbol y la posición en el ranking FIFA.

¿Por qué las matemáticas eligieron a los neerlandeses?

Para la edición de 2026, el modelo colocó a Países Bajos como favorito, pese a que no figuraba entre los principales candidatos en las apuestas. Según Klement, el conjunto neerlandés suele rendir por encima de lo esperado gracias a su sistema de formación de jugadores, su equilibrio colectivo y una sólida estructura defensiva.

“Países Bajos es uno de esos países que constantemente supera las expectativas. No tiene una gran estrella como Lionel Messi, pero cuenta con un equipo muy equilibrado y una defensa de gran nivel. En el futbol, el ataque gana partidos, pero la defensa gana campeonatos”, explicó el economista al presentar su predicción.

El especialista también destacó que, a pesar de no haber ganado nunca una Copa del Mundo, Países Bajos había disputado tres finales mundialistas (1974, 1978 y 2010), un logro que consideró extraordinario para un país de su tamaño.

Sin embargo, el Mundial 2026 volvió a demostrar que las estadísticas y los modelos predictivos no siempre logran anticipar lo que ocurre en la cancha. Marruecos resistió el empate durante los 90 minutos y terminó imponiéndose desde los once pasos para firmar una de las sorpresas del torneo y, de paso, romper la racha de aciertos del modelo de Joachim Klement.