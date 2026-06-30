Mbappé, a uno del récord goleador de todas las Copas de Messi, suma seis en este mundial

Francia -Suecia Kylian Mbappe quiere marcar la historia de Francia" y "estar el 19 de julio en la final". (SARAH YENESEL/EFE)

Kylian Mbappé contribuyó con un doblete a la clasificación de Francia a los octavos de final del Mundial a expensas de Suecia (3-0), y con 18 goles quedó a uno de Lionel Messi, el máximo anotador en la historia de los mundiales.

Mbappé, quien cumplirá 28 años el 20 de diciembre, ha jugado tres Copas del Mundo: Rusia 2028, Qatar 2022, y la actual edición en la que ya suma 6, los mismos que mantenían hasta hoy al 10 argentino como máximo goleador del torneo.

El capitán de la selección de Francia tiene bien claro su objetivo: “Marcar la historia de Francia” y “estar el 19 de julio en la final”.

Messi, quien cumplió 39 años el pasado 24 de junio, ha disputado 6 ediciones de la Copa del Mundo: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022, en la que se consagraron campeones.

Mbappé, el astro francés del Real Madrid, llegó a la vigésima tercera edición del torneo con 12 tantos en su experiencia mundialista, los mismos que anotó Pelé en cuatro participaciones.

“Yo no pienso en las estadísticas, claro que las conozco, yo también tengo televisión y todo el mundo habla de ellas, pero pienso únicamente en cómo puedo ayudar al equipo a estar aquí el 19 de julio en la final”, expresó Mbappé a pregunta de EFE, en zona mixta del MetLife Stadium.

En lo que va del torneo, Messi y Mbappé superaron los 14 goles del alemán Gerd Müller, los 15 del brasileño Ronaldo Luiz Nazário de Lima, y los 16 del alemán Miroslav Klose.

“Sé la importancia de un Mundial para un país. Mi objetivo es marcar la historia de mi país. Lo he hecho una vez ya, estuve cerca de hacerlo en Qatar y ahora tengo una nueva oportunidad, así que voy a darlo todo para que podamos quedar en la historia de nuestro país”, agregó Mbappé.

En la clasificación de goleadores del Mundial de 2026 Messi y Mbappé ahora igualan con 6 en la cima.

El noruego Erling Haaland llegó a cinco y ocupa el segundo escalón, tras la victoria de Noriega 2-1 sobre Costa de Marfil.

En la lucha por la Bota de Oro también compiten con cuatro el francés Ousmane Dembelé y el brasileño Vinícius.