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Conoce quiénes serán los siguientes eliminados del Mundial 2026 y quiénes avanzarán a 8vos de final; estos son los partidos de hoy

¿Quién juega hoy? Partidos del Mundial 2026 este martes 30 de junio

Por Celeste Román Marañón
México vs. Ecuador hoy
¿Quién juega hoy? Partidos del Mundial 2026 este martes 30 de junio Conoce quiénes serán los siguientes eliminados del Mundial 2026 y quiénes avanzarán a 8vos de final; estos son los partidos de hoy (EFE)

Continúa la fase de eliminación directa, y este martes 30 de junio se definirá quiénes serán los siguientes equipos en avanzar a 8vos de final en el Mundial 2026; estos son los partidos de hoy.

La jornada de este martes 30 de junio tendrá 3 partidos del Mundial 2026, siendo uno de los más esperados el de México vs. Ecuador, el cual se jugará en el Estadio Ciudad de México.

Partidos del Mundial 2026 hoy: ¿Quiénes juegan este martes 30 de junio?

Tras la eliminación de Alemania, Sudáfrica, Japón y Países Bajos, los primeros países instalados en la siguiente ronda son Canadá, Marruecos, Brasil y Paraguay.

Por lo que la jornada de este martes determinará quiénes avanzarán y quiénes serán los siguientes eliminados; es así que aquí te compartimos cuáles son los partidos de hoy:

Costa de Marfil vs. Noruega

  • Estadio Dallas, Estados Unidos
  • 11:00 horas (tiempo del centro de México)

Francia vs. Suecia

  • Estadio Nueva York Nueva Jersey, Estados Unidos
  • 15:00 horas (tiempo del centro de México)

México vs. Ecuador

  • Estadio Ciudad de México, México
  • 19:00 horas (tiempo del centro de México)

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