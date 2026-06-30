¿Quién juega hoy? Partidos del Mundial 2026 este martes 30 de junio Conoce quiénes serán los siguientes eliminados del Mundial 2026 y quiénes avanzarán a 8vos de final; estos son los partidos de hoy (EFE)

Continúa la fase de eliminación directa, y este martes 30 de junio se definirá quiénes serán los siguientes equipos en avanzar a 8vos de final en el Mundial 2026; estos son los partidos de hoy.

La jornada de este martes 30 de junio tendrá 3 partidos del Mundial 2026, siendo uno de los más esperados el de México vs. Ecuador, el cual se jugará en el Estadio Ciudad de México.

Partidos del Mundial 2026 hoy: ¿Quiénes juegan este martes 30 de junio?

Tras la eliminación de Alemania, Sudáfrica, Japón y Países Bajos, los primeros países instalados en la siguiente ronda son Canadá, Marruecos, Brasil y Paraguay.

Por lo que la jornada de este martes determinará quiénes avanzarán y quiénes serán los siguientes eliminados; es así que aquí te compartimos cuáles son los partidos de hoy:

Costa de Marfil vs. Noruega

Estadio Dallas, Estados Unidos

11:00 horas (tiempo del centro de México)

Francia vs. Suecia

Estadio Nueva York Nueva Jersey, Estados Unidos

15:00 horas (tiempo del centro de México)

México vs. Ecuador