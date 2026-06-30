¿Quién juega hoy? Partidos del Mundial 2026 este martes 30 de junio

Continúa la fase de eliminación directa, y este martes 30 de junio se definirá quiénes serán los siguientes equipos en avanzar a 8vos de final en el Mundial 2026; estos son los partidos de hoy.
La jornada de este martes 30 de junio tendrá 3 partidos del Mundial 2026, siendo uno de los más esperados el de México vs. Ecuador, el cual se jugará en el Estadio Ciudad de México.
Partidos del Mundial 2026 hoy: ¿Quiénes juegan este martes 30 de junio?
Tras la eliminación de Alemania, Sudáfrica, Japón y Países Bajos, los primeros países instalados en la siguiente ronda son Canadá, Marruecos, Brasil y Paraguay.
Por lo que la jornada de este martes determinará quiénes avanzarán y quiénes serán los siguientes eliminados; es así que aquí te compartimos cuáles son los partidos de hoy:
Costa de Marfil vs. Noruega
- Estadio Dallas, Estados Unidos
- 11:00 horas (tiempo del centro de México)
Francia vs. Suecia
- Estadio Nueva York Nueva Jersey, Estados Unidos
- 15:00 horas (tiempo del centro de México)
México vs. Ecuador
- Estadio Ciudad de México, México
- 19:00 horas (tiempo del centro de México)